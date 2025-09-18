A ilha brasileira onde a Coca-Cola é azul e surpreende visitantes

Em Parintins, uma ilha no meio do Rio Amazonas, a cultura e a rivalidade entre os bois-bumbás são de tirar o fôlego. A cidade, a cerca de 370 km de Manaus, é o palco do Festival Folclórico de Parintins, um dos maiores e mais vibrantes eventos do Brasil. Durante essa festa, a Coca-Cola, famosa pelo seu rótulo vermelho, faz uma mudança curiosa: adota a cor azul. Isso acontece para se alinhar com a tradição local, onde a disputa é entre o Boi Garantido, que é vermelho, e o Boi Caprichoso, que é azul.

Essa rivalidade é uma verdadeira expressão da cultura e da paixão dos moradores. O festival, que acontece anualmente entre os dias 27 e 29 de junho, atrai mais de 100 mil visitantes temporários. Durante o evento, a cidade se divide claramente. Os fãs do Caprichoso evitam tudo que é vermelho, e os do Garantido fazem o mesmo com o azul. E até marcas internacionais, como a Coca-Cola, precisam se adaptar a essa dinâmica para manter a conexão com a comunidade.

O que é o Festival Folclórico de Parintins e por que a lata azul da Coca-Cola é presença constante?

O Festival Folclórico de Parintins é mais do que uma simples disputa entre bois. Reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo IPHAN, o evento inclui dansas, quadrilhas e até bois mirins, que são as versões crianças dos bois-bumbás. Os espetáculos no Bumbódromo, uma arena em forma de boi, oferecem um show de cores e emoções que envolvem tanto os competidores quanto o público.

A cidade vibra com a energia do festival. Durante esses dias, as ruas são tomadas por apresentações, ensaios abertos e um fervilhante espírito de celebração que garante que o evento não se limite apenas ao que acontece no Bumbódromo.

Por que a Coca-Cola muda de cor em Parintins?

Durante o festival, o rótulo vermelho da Coca-Cola não é bem-vindo, especialmente para os torcedores do Boi Caprichoso. Para lidar com isso, a marca lançou uma edição limitada com rótulo azul. Essa decisão não é só uma estratégia de marketing, mas um gesto de respeito às tradições locais que fortalece o vínculo da marca com a comunidade. A campanha “Isso é Parintins” da Coca-Cola, que já ganhou prêmios de marketing, é um exemplo claro de como a marca consegue se conectar profundamente com a cultura do lugar.

Outras marcas também entram na dança

Não é só a Coca-Cola que se adapta a essa rica cultura. A cervejaria Brahma também lançou latas personalizadas para o festival. Além disso, todos os anos, oferecem um caminhão de cerveja ao boi vencedor. A companhia aérea Azul Linhas Aéreas, por sua vez, mudou temporariamente sua identidade visual em apoio ao Boi Garantido e adicionou voos extras para facilitar o acesso à cidade durante essa época.

Essas iniciativas mostram como o festival é um motor de engajamento e identidade.

Como chegar à ilha onde a Coca-Cola é azul?

Chegar a Parintins pode ser uma aventura. Para os mais tradicionais, a via fluvial ainda é a opção clássica. Uma viagem de barco entre Manaus e Parintins pode durar até 18 horas, dependendo das condições do rio. Durante o festival, esse caminho é movimentado, com várias embarcações ancorando no porto da cidade.

Se a pressa é sua companheira, o Aeroporto Municipal Júlio Belém em Parintins recebe voos que levam menos de uma hora para a rota até Manaus. É a melhor opção para quem quer aproveitar cada segundo do festival.

Quanto custa participar do Festival de Parintins?

Os ingressos para o festival são altamente disputados. Para quem quer viver essa experiência, há a opção do “Passaporte para 3 noites”, com preços que variam de R$ 2.880 a R$ 4.800, dependendo do setor no Bumbódromo. Para quem quer participar de apenas uma noite, os ingressos avulsos começam em R$ 1.100. Apesar dos preços, as entradas esgotam rapidamente. Mas não se preocupe: a cidade também oferece uma programação gratuita, cheia de apresentações pelas ruas.

Parintins: mais que um festival, uma identidade

Durante o festival, tudo em Parintins gira em torno do azul e do vermelho. Os moradores decoram suas casas, vestem as cores dos bois e a rivalidade saudável é visível em cada esquina. O que poderia ser um embate se transforma em uma celebração cultural, rica em danças, cantos e tradições que conectam a ancestralidade indígena aos dias atuais.

A força dessa identidade é tão marcante que até grandes marcas adaptam suas estratégias. A Coca-Cola azul se tornou um exemplo recorrente em discussões sobre marketing e adaptação cultural.

Quando a Coca-Cola foi azul pela primeira vez?

A Coca-Cola lançou sua primeira edição azul em Parintins lá pelos anos 2000. A marca, já familiarizada com a tradição local, percebeu que o rótulo vermelho não era bem aceito pelos torcedores do Caprichoso. Desde então, e tornando-se uma tradição, a marca produz essas latas azuis todos os anos, com design exclusivo.

Essa mudança não é comum em outros lugares do mundo, o que torna Parintins um caso estudado em diversas áreas. A ação demonstra sensibilidade cultural, aproximação do consumidor e uma flexibilidade admirável.

Edição limitada: item de colecionador

As latas azuis da Coca-Cola em Parintins são itens raros, produzidas exclusivamente para o festival. Isso as torna verdadeiros objetos de desejo para colecionadores em todo o Brasil. Após o evento, é comum ver pessoas negociando essas embalagens nas redes sociais, algumas vezes até por um valor bem acima do preço original.

A ilha mágica onde marcas se rendem à cultura

A história da ilha onde a Coca-Cola é azul mostra que, às vezes, as tradições locais são mais fortes que os padrões globais. Em Parintins, o marketing aprende com o povo. Durante o festival e nos meses que o antecedem, a cidade pulsa em azul e vermelho. Enquanto as celebrações tomam conta do Bumbódromo, a lata azul da Coca-Cola se transforma em um brinde a uma cultura rica e vibrante.

Visitar Parintins e ver de perto essa energia é uma experiência que vai além das palavras. Viver o Festival de Parintins é, de fato, algo que deve ser sentido.