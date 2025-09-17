Dubai cria bairros de luxo com mansões de £100 milhões para bilionários

Dubai está em plena efervescência imobiliária, com um investimento bilionário em áreas que exalam luxo. As mansões personalizadas nas novas ilhas artificiais têm preços que podem chegar a impressionantes £100 milhões. Esses imóveis, conhecidos como Billionaire Island, não são apenas casas; é um verdadeiro estilo de vida.

Imagina só: praias particulares, mesas de estacionamento que giram sozinhas e acabamentos que fazem qualquer um ficar de boca aberta. Tudo isso é apenas o começo do que essas propriedades oferecem.

Casas sob medida para quem pode pagar

O grande atrativo é a personalização. Os moradores têm a liberdade de encomendar móveis exclusivos, obras de arte raras e até decidir como será toda a decoração da casa. Se o dinheiro não for problema, o céu é o limite!

Um exemplo incrível é uma mansão que tem uma cúpula de vidro retrátil sobre a piscina e o spa. Outro projeto ostenta uma piscina com piso móvel, que pode se esconder no jardim durante festas. Há também o inusitado pedido de um painel de vidro gigantesco, medindo 17 metros por 4 metros, que levou 45 dias apenas para verificar se era viável ser transportado.

O mercado mais rentável

De acordo com Wissam Damaa, do Palace Group, esses compradores já têm propriedades em várias cidades e buscam detalhes bem específicos. Essa demanda por exclusividade gera projetos únicos e, claro, margens de lucro bem altas.

Os preços médios por esse tipo de imóvel variam entre £50 milhões e £100 milhões. Segundo Mark Phoenix, da Sankari Properties, esse é o setor mais lucrativo do mercado imobiliário. A própria empresa dele está construindo uma torre avaliada em £1 bilhão.

Demanda em alta e números recordes

Curiosamente, os valores altíssimos não desanimam os compradores. Na verdade, a procura por imóveis de luxo superexclusivos tem aumentado. Em 2023, Dubai bateu um recorde, vendendo 435 casas que custaram mais de US$10 milhões, superando cidades como Nova York e Hong Kong.

Esse crescimento está alinhado com a estratégia de Dubai para reduzir a dependência do setor de petróleo. O mercado imobiliário de luxo vem se tornando uma vitrine internacional e atrai a atenção de muitos milionários ao redor do mundo.

Vantagens competitivas frente a outros mercados

Outro atrativo que Dubai oferece é o custo por metro quadrado. Comparado a Nova York ou Londres, os preços em Dubai são bem mais convidativos. Com o mesmo investimento, os compradores conseguem residências maiores e ainda contam com uma gama de serviços e experiências extras.

Mahdi Amjad, fundador da Omniyat, enfatiza essa vantagem: em Dubai, os edifícios oferecem mais espaço e comodidades a preços até mais baixos do que em grandes capitais ocidentais.

Destino preferido dos milionários

Esse cenário mostra porque muitas consultorias prevêem um número recorde de milionários desembarcando nos Emirados Árabes Unidos. Para 2024, a expectativa é que 6.700 pessoas ricas façam do país seu novo lar, o maior número do mundo.

Assim, a combinação de luxo, exclusividade e preços competitivos transformou Dubai em um verdadeiro palco para uma corrida imobiliária que redefine o conceito de mansão.