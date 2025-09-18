“Meu coração é teu” pode ter nova faixa no SBT às 17h30

A partir de segunda-feira, 22 de setembro, o SBT fará uma mudança significativa em sua programação. O programa jornalístico "Aqui Agora" será trasladado para o horário das 17h30, enquanto o espaço do horário nobre será preenchido com uma reprise da novela "Coração Indomável". Essa exibição ocorrerá somente nas regiões onde a emissora não tem programação regional, logo após o "SBT Brasil". O principal objetivo dessa alteração é aumentar a audiência e avaliar a aceitação de uma nova faixa horária para a teledramaturgia no final da tarde.

Conforme apurado, caso "Coração Indomável" apresente bons índices de audiência, o SBT planeja substituir "Aqui Agora" por uma novela de exibição nacional entre 17h30 e 18h30. A novela que está mais bem cotada para essa faixa é "Meu Coração é Teu". Essa mudança geraria um bloco contínuo de novelas, facilitando a transição para o jornal nacional da emissora.

Sinopse e Personagens de "Meu Coração é Teu"

A novela "Meu Coração é Teu" narra a história de Ana Leal, uma mulher que, após perder sua casa, começa a trabalhar como governanta na mansão de um empresário viúvo chamado Fernando Lascuráin. Fernando é pai de sete filhos e busca equilibrar sua vida profissional e familiar. A trama mistura comédia e drama, mostrando como Ana se torna uma figura afetiva para as crianças, enquanto enfrenta a ex-noiva de Fernando, Isabela, que tem o objetivo de afastá-la da família.

Os principais personagens são:

Ana Leal : Protagonista simpática que assume a responsabilidade pela casa após ficar sem moradia.

Fernando Lascuráin : Pai viúvo que tenta reorganizar sua vida e a de seus filhos.

Isabela : Ex-noiva de Fernando, que deseja reconquistá-lo e expelir Ana.

Os sete filhos: Fanny, Nando, Alicia, Sebastião, e os gêmeos Alex e Guille, além de Luz, conhecidos por sua habilidade em fazer os antigos empregados se demitirem.

Acesso ao Horário Nobre

O SBT pretende utilizar "Coração Indomável" como um atrativo para aumentar a audiência do horário nobre, enquanto mantém a janela local nas áreas com conteúdo regional. A intenção é unificar a programação em diferentes regiões e, se os índices de audiência forem satisfatórios, a emissora terá a possibilidade de estabelecer uma novela fixa antes do "SBT Brasil".