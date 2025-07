A história da primeira moeda do Brasil até o Plano Real

Desde 1º de julho de 1994, o real é a moeda oficial do Brasil. Ele surgiu como parte do Plano Real, uma estratégia que buscava acabar com a hiperinflação que havia afetado o país por tanto tempo. Essa mudança trouxe a tão desejada estabilidade econômica e, hoje, o real é considerado uma das moedas mais fortes da América Latina.

Mas você sabia que a história monetária do Brasil é muito mais antiga? Antes do real, o país passou por um longo processo de transformação em suas moedas, começando bem no período colonial.

O início de tudo: o real português, ou réis

A primeira moeda a circular oficialmente no Brasil foi o real português, conhecido como réis. Isso aconteceu no século XVI, quando o Brasil ainda estava sob domínio português. O réis era uma moeda de metal, feita de ouro ou prata, e teve sua utilização até o início do século XX.

Durante o período colonial, a falta de um sistema monetário consolidado levou os brasileiros a realizarem trocas diretas. Itens como açúcar, tecidos, sal e até mesmo o pau-brasil eram usados como forma de pagamento, em um sistema de escambo que era bastante comum na época.

A moeda no Brasil após a Independência

Após o Brasil conquistar sua independência em 1822, o réis continuou a ser usado como moeda oficial. Durante o reinado de Dom Pedro I, começaram os primeiros esforços para nacionalizar essa moeda. As novas emissões passaram a exibir o brasão do Império e a imagem do imperador, um passo importante na construção da identidade do Brasil.

O Banco do Brasil, fundado em 1808, teve um papel fundamental na emissão do papel-moeda. Porém, as moedas metálicas ainda dominavam as transações do cotidiano. O período regencial, que se seguiu à abdicação de Dom Pedro I, viu tentativas de reformar o sistema monetário, mas as coisas eram complicadas. O país lidava com dívidas herdadas de Portugal, inflação persistente e uma circulação confusa de moedas.

As transformações monetárias ao longo do século XX

A trajetória da moeda brasileira entre o fim do réis e a chegada do real foi marcada por várias mudanças. Essas alterações, em grande parte, foram respostas à inflação e a crises econômicas. Aqui estão as moedas oficiais que o Brasil teve ao longo dos anos:

Réis (até 1942)

(até 1942) Cruzeiro (1942–1986)

(1942–1986) Cruzado (1986–1989)

(1986–1989) Cruzado Novo (1989–1990)

(1989–1990) Cruzeiro (nova versão, 1990–1993)

(nova versão, 1990–1993) Cruzado Real (1993–1994)

(1993–1994) Real (desde 1994)

Essas mudanças constantes foram tentativas de controlar a inflação e recuperar a confiança da população no sistema monetário.

Foi sob o governo de Itamar Franco, com a coordenação do então ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, que o Brasil implementou um plano decisivo para estabilizar a economia. O Plano Real não foi apenas a introdução de uma nova moeda, mas um conjunto de medidas para conter a inflação, reorganizar as contas públicas e devolver o poder de compra ao povo.

O real nasceu forte, com seu valor inicial equiparado ao dólar, o que facilitou a transição e aumentou a confiança da população.