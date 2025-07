Chaves estreia no Globoplay e volta à tarde no SBT

Chaves e Chapolin voltarão a ser exibidos na televisão e em plataformas de streaming, trazendo um clima nostálgico para os fãs dessas icônicas produções. A partir de segunda-feira, 21 de julho, o SBT reestreará o seriado mexicano Chaves em um novo horário, antes do telejornal Tá na Hora, apresentado por Dani Brandi. Essa mudança na programação acontece após o término do dorama Meu Amor das Estrelas.

Com essa reexibição, o SBT espera reverter a recente queda de audiência no período da tarde. A iniciativa é parte de um plano elaborado por Rinaldi Faria, Superintendente de Criação e Produção de Conteúdo da emissora, que busca novas estratégias para melhorar os índices de audiência do canal. Até agora, o SBT tem alcançado uma média de 4 a 5 pontos no Ibope, frequentemente competindo com a Record pela vice-liderança em audiência.

Além do retorno ao SBT, as séries Chaves e Chapolin, criadas por Roberto Gómez Bolaños, também estarão disponíveis no Globoplay a partir do mesmo dia, com um total de 176 episódios divididos entre as duas séries. Os fãs poderão assistir aos episódios dublados ou na versão original em espanhol com legendas em português. Essa inclusão no streaming foi possível graças a um acordo feito com a Televisa, que detém os direitos das produções.

Já no canal Multishow, os seriados retornarão em 4 de agosto, com exibições de segunda a sexta-feira, às 10h30. O Multishow se tornou a "nova casa" de Chaves e Chapolin em 2018, quando conseguiu os direitos de exibição das séries no Brasil, marcando uma continuação na celebração do legado de Bolaños no país.

Essas movimentações não apenas visam resgatar a popularidade dos programas, mas também atender a um público que continua a valorizar essas histórias, mantendo viva a memória dos personagens queridos por várias gerações.