Fisiculturista agride namorada e ela é internada na UTI

Uma mulher de 27 anos foi gravemente ferida e levada para um hospital em Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, após sofrer uma agressão. Segundo informações da polícia, a vítima apresenta muitos ferimentos no rosto, tem dificuldade para respirar e está intubada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Até o momento, não há atualizações sobre seu estado de saúde.

Investigações revelaram que um fisiculturista foi responsável pela agressão. Durante o ataque, ele quebrou o osso da mão. As câmeras de segurança do condomínio onde ocorreu o incidente registraram o momento em que ele deixou o apartamento, pouco após chegar acompanhado da vítima. Ele fugiu sem prestar socorro.

Depois de uma busca, o homem foi detido pelos policiais militares na manhã de ontem, quando estava na avenida Presidente Wilson, em Santos, a mais de 70 quilômetros do local do ataque. Sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva. O juiz que analisou o caso destacou a “covardia, descontrole emocional e periculosidade” do agressor como motivos para essa decisão.

Durante a audiência de custódia, o suspeito, identificado como Pedro, admitiu ter cometido o crime e justificou sua atitude com ciúmes, alegando que havia visto conversas da namorada com outro homem em seu celular. Ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Santos.