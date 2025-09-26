Notícias

A hiperinflação na Alemanha em 1923 levou famílias a queimar dinheiro

Na Alemanha de 1923, a hiperinflação foi tão absurda que famílias queimavam notas de marco no fogão porque o dinheiro valia menos que a lenha
Foto: Na Alemanha de 1923, a hiperinflação foi tão absurda que famílias queimavam notas de marco no fogão porque o dinheiro valia menos que a lenha

A história econômica do século XX guarda episódios de extremo descontrole monetário, mas poucos são tão impressionantes quanto a hiperinflação da Alemanha em 1923. Durante a República de Weimar, o marco alemão perdeu quase todo seu valor em questão de meses. O que antes era suficiente para comprar uma casa não servia nem para um pão durante a crise.

Esse período ficou marcado por cenas inusitadas: famílias queimando cédulas para acender fogões, crianças brincando com montanhas de notas e trabalhadores recebendo salários duas vezes ao dia, apressando-se para ir ao mercado antes que os preços subissem ainda mais.

As origens da crise na Alemanha

A hiperinflação teve raízes profundas. Após a derrota na Primeira Guerra Mundial em 1918, a Alemanha recebeu uma dívida enorme em reparações, que deveria ser paga a outros países, como determinado pelo Tratado de Versalhes em 1919. Sem recursos para arcar com esses pagamentos, o governo começou a emitir moedas em excesso para quitar dívidas.

Ao mesmo tempo, a produção agrícola e industrial foi fortemente afetada pela guerra, levando à escassez de bens. A junção desses fatores — dinheiro em excesso e produção em queda — criou o cenário perfeito para uma escalada inflacionária.

A escalada da hiperinflação

Os sinais de descontrole financeiro começaram a surgir já em 1921, mas a situação se agravou em 1923. Neste ano, tropas francesas e belgas ocuparam o Vale do Ruhr, o coração industrial da Alemanha, para garantir o pagamento das reparações. O governo reagiu incentivando greves e resistência, mas continuou imprimindo dinheiro para pagar os trabalhadores.

O resultado foi devastador:

  • Em janeiro de 1923, 1 dólar americano valia 18 mil marcos.
  • Em novembro do mesmo ano, o valor disparou para 4,2 trilhões de marcos por dólar.
  • A inflação mensal alcançou impressionantes 29.500%, com os preços dobrando a cada três a quatro dias.

O absurdo do dinheiro sem valor

Com a moeda em colapso, o cotidiano se tornou surreal:

  • Carrinhos de mão cheios de notas passaram a ser usados para comprar pães.
  • Cédulas empilhadas valiam menos do que o papel em que eram feitas.
  • Algumas famílias usavam as notas como combustível, pois era mais barato do que comprar lenha.
  • Crianças eram vistas brincando com pilhas de marcos, como se fossem brinquedos.

O marco alemão perdeu suas funções básicas: não era mais um meio de troca ou uma reserva de valor.

A maior nota da história alemã

O Reichsbank, o banco central da época, tentou acompanhar a hiperinflação emitindo notas de valores cada vez maiores, culminando na famosa nota de 100 trilhões de marcos. Contudo, mesmo com tantos zeros, essas cédulas não conseguiam comprar praticamente nada, pois a confiança na moeda já havia desaparecido.

As consequências sociais

A hiperinflação destruiu a economia do país e gerou um clima de desespero:

  • A classe média viu suas economias se evaporarem em dias.
  • Trabalhadores, mesmo com salários reajustados diariamente, continuavam no sufoco.
  • A dificuldade em comprar alimentos básicos causou uma crise de fome.
  • A falta de controle do governo gerou desconfiança em relação à República de Weimar.

Esse caos social acabou contribuindo para a ascensão de movimentos radicais anos depois.

O fim da hiperinflação

A solução veio em novembro de 1923, quando o governo de Gustav Stresemann criou uma nova moeda: o Rentenmark, lastreado em ativos agrícolas e industriais. A taxa de conversão foi brutal: 1 Rentenmark equivalia a 1 trilhão de marcos antigos. Assim, com apoio internacional, especialmente dos Estados Unidos, a confiança foi gradualmente restaurada.

Embora a economia tenha se estabilizado, as memórias da hiperinflação permaneceram na coletividade alemã.

Esse caso ainda é estudado para entender como a falta de confiança na moeda e o excesso de impressão de dinheiro podem ter efeitos devastadores. Ele demonstra que questões sociais são tão importantes quanto fundamentos econômicos.

A hiperinflação de 1923 transformou a Alemanha em um exemplo de desastre econômico. Famílias queimavam notas, trabalhadores enfrentavam filas com carrinhos de mão, e o conceito de dinheiro se desintegrou. Essa história nos faz refletir sobre a fragilidade do poder de compra e como desordens monetárias podem abalar toda a sociedade.

