Viagem de trem de 21 dias liga Portugal a Singapura em 18.755 km

A maior viagem de trem do mundo não se resume a um único percurso, mas a uma incrível sequência de conexões que atravessa a Eurásia. São 21 dias de viagem, em que você percorre 13 países e 18.755 quilômetros, começando em Lagos, Portugal, e chegando até Singapura, no Sudeste Asiático.

Mais do que uma simples travessia, essa jornada é uma verdadeira imersão cultural. Cada parada traz à luz novas tradições e histórias, fazendo com que muitos viajantes considerem essa aventura o auge do turismo ferroviário.

Onde começa e onde termina a maior viagem de trem do planeta

Essa emocionante rota começa em Lagos, um dos lugares mais ensolarados de Portugal. Os viajantes seguem para Lisboa antes de cruzar importantes cidades como Madri, Barcelona e Paris. Depois, o trajeto se expande mais ao leste, terminando na vibrante Singapura, uma cidade-estado que é quase um ícone da economia moderna do Sudeste Asiático.

O percurso é monumental e exige planejamento cuidadoso. É bem importante lembrar que não há um único trem para fazer todo o trajeto. Você precisará trocar de composições várias vezes, além de ajustar bilhetes, encontrar hospedagens e estar por dentro da documentação necessária em cada fronteira.

Quais países fazem parte do percurso

A jornada abrange um total de 13 países. Na Europa, você passa por Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Polônia e Belarus. Depois, na Ásia, segue pela Rússia, Mongólia, China, Laos, Tailândia, Malásia, até finalmente chegar a Singapura.

Cada parte dessa viagem adiciona uma nova camada à experiência. A arquitetura histórica europeia contrasta com a energia das metrópoles asiáticas, criando um mosaico de culturas e cenários ao longo do caminho.

A importância da Ferrovia Transiberiana

No centro dessa aventura está a Ferrovia Transiberiana, considerada uma das maiores obras de engenharia do século XIX. Com cerca de 9.300 km, esse é o trecho mais longo da jornada, que liga Moscou ao Extremo Oriente russo e leva cerca de uma semana para ser completado.

Construída em condições extremas, a Transiberiana impressiona até hoje por sua magnitude e relevância histórica. Nesse ponto da viagem, a intensidade começa a aumentar e você realmente sente que está se desafiando.

As novas conexões no Sudeste Asiático

Depois de atravessar a Rússia e a China, a viagem segue pelo Sudeste Asiático. Um dos trechos mais novos é a ferrovia China-Laos, que foi inaugurada em 2021, permitindo uma conexão até Vientiane. A partir daí, o trajeto prossegue pela Tailândia e passa por Kuala Lumpur, na Malásia, até chegar ao destino final em Singapura.

Essas novas conexões facilitam a viagem, tornando-a contínua e eliminando a necessidade de voos. Isso reflete como os investimentos em infraestrutura podem transformar rotas antes impensáveis em experiências acessíveis para os aventureiros.

Quanto custa e como se planejar

Realizar essa jornada pode ser um tanto caro, com custos de passagens de trem que podem ultrapassar R$ 7 mil, apenas para os trajetos, sem contar hospedagem e alimentação. O valor final vai depender de fatores como a classe escolhida e a antecedência na compra dos bilhetes.

O planejamento é crucial. É essencial estar atento a detalhes práticos, como as exigências de visto em cada país e a necessidade de pernoites em cidades-chave. Improvisar não é uma opção ao se aventurar na maior viagem de trem do mundo.

Uma experiência para quem valoriza a jornada

Essa travessia não é apenas longa; é uma oportunidade rara de atravessar continentes enquanto observa a transformação de paisagens, idiomas e culturas. Essa experiência privilegia o caminho, e não apenas o destino final.

Ao longo de 21 dias, você será testemunha da diversidade cultural do Velho Mundo e do Sudeste Asiático, aprendendo como a ferrovia ainda é uma forma poderosa de conectar povos e histórias.

A maior viagem de trem do mundo é um desafio que combina logística, resistência e fascínio. Ela exige tempo e preparo, mas em troca oferece uma das experiências mais memoráveis do turismo mundial.