Dira Paes participa de edição especial dos 39 anos do Roda Viva

A atriz Dira Paes é a convidada especial da edição de 39 anos do programa Roda Viva, que irá ao ar nesta segunda-feira, 29 de setembro, na TV Cultura. Com uma carreira que já dura mais de quatro décadas, Dira vive um momento de destaque em sua trajetória. Ela será a protagonista da próxima novela das nove da Globo, chamada Três Graças, e também atua no filme nacional Manas, que aborda a importante questão da violência sexual contra crianças.

A gravação do programa será realizada ao vivo, com início às 22h, e terá apresentação de Vera Magalhães. O público pode esperar uma conversa aprofundada sobre arte, cultura e as questões sociais que permeiam a sociedade contemporânea.

A bancada de entrevistadores será composta por jornalistas conceituados e especialistas em cultura. Participarão da conversa Ana Paula Sousa, editora de Cultura da Carta Capital; Caroline Ferreira, jornalista da CNN Brasil; Flavia Guerra, especialista em cinema e apresentadora do podcast Plano Geral; Leonardo Sanchez, repórter de cinema e streaming da Folha de S.Paulo; e Marcelo Balbio, editor do Segundo Caderno de O Globo.

Além dos jornalistas, o cartunista Luciano Veronezi também estará presente, oferecendo um olhar crítico e bem-humorado sobre os assuntos discutidos no programa.

A transmissão do Roda Viva poderá ser acompanhada não apenas pela TV Cultura, mas também pelo site da emissora, no aplicativo Cultura Play, e nas redes sociais oficiais do programa, incluindo YouTube, X (antigo Twitter), TikTok e Facebook.

