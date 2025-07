Andar descalço no frio pode aumentar risco de gripe?

Durante muito tempo, ouvimos nossos avós e pais afirmando que andar descalço no frio pode causar gripe. Essa crença foi passada de geração em geração e, por conta de alguns sintomas semelhantes, muitos acabaram acreditando que era verdade. Mas será que isso é mesmo certo?

É verdade que o frio pode provocar reações alérgicas em algumas pessoas. Isso resulta em sintomas como espirros e coriza, que muitas vezes são confundidos com a gripe. Contudo, a gripe, na verdade, é uma infecção respiratória aguda causada pelo vírus da influenza. E a forma como se transmite é bem específica:

Contato direto : quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala, ela expõe gotículas de saliva ou secreções respiratórias.

Contato indireto: basta tocar em superfícies contaminadas e depois levar as mãos aos olhos, nariz ou boca sem lavá-las.

Por isso, não importa se você está de meias ou descalço, o mais importante é se cuidar. Lavar as mãos com frequência, evitar aglomerações e manter a vacinação em dia são as melhores maneiras de se proteger contra a gripe.

Outros mitos sobre a gripe

Como a gripe é uma doença comum, muitos mitos acabaram surgindo ao longo do tempo. Além da ideia de que andar descalço no frio faz mal, existem outras crenças populares que merecem ser desmistificadas:

Exposição à friagem : muitas pessoas acreditam que ficar exposto ao frio causa gripe diretamente.

Tomar chuva : essa é uma crença bastante comum, mas a chuva em si não transmite o vírus.

Se expor ao frio após um banho quente : é mais uma ideia que não se sustenta à luz da ciência.

Tomar sorvetes ou bebidas geladas : embora possam causar desconforto, não são responsáveis pela transmissão da gripe.

Tomar a vacina da gripe: há quem acredite que a vacina pode causar a doença. Na verdade, ela é a melhor forma de prevenção.

Ainda que alguns desses fatores possam facilitar a propagação da gripe, é bom lembrar que a gripe só é transmitida pelo vírus influenza. Se você perceber que está com sintomas, procurar um médico é fundamental para receber o tratamento adequado. E nunca se esqueça: descansar e beber fluidos é muito importante para a recuperação e para evitar complicações, como uma pneumonia, por exemplo.