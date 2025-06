A gigante de 27 hectares que surpreende os brasileiros

A busca pela maior horta do Brasil se transformou em uma verdadeira disputa de narrativas. De um lado, temos a Horta de Manguinhos, no Rio de Janeiro, que é frequentemente celebrada pela mídia e reconhecida como a maior da América Latina. Por outro lado, existe uma horta bem menos visível em Teresina, no Piauí, que na verdade é a maior em área, mas não recebe o mesmo destaque.

Essa briga evidencia como a agricultura urbana virou ferramenta de marketing nas grandes cidades. Projetos como a Horta de Manguinhos e uma nova horta prevista para o Parque Madureira são estrelas do momento, mas uma análise mais aprofundada dos dados aponta que o verdadeiro gigante da agricultura comunitária está no Nordeste.

A Horta de Manguinhos: o símbolo da agricultura urbana no Rio de Janeiro

A Horta Comunitária de Manguinhos é um dos exemplos mais inspiradores de sucesso social no Rio de Janeiro. Criada em 2013, essa horta transformou uma área marcada pela vulnerabilidade em um lugar vibrante de produção de alimentos e geração de renda. É fácil entender por que ela conquista tanta atenção — seu impacto na comunidade é marcante.

No entanto, quando falamos sobre tamanho, a realidade é um pouco diferente do que a fama indica. A horta ocupa cerca de 3 hectares — aproximadamente quatro campos de futebol — e produz 2 toneladas de alimentos orgânicos por mês. O projeto envolve 21 moradores da região, que recebem uma bolsa da prefeitura para trabalhar na horta, contribuindo para a manutenção e crescimento desse projeto tão significativo.

A verdadeira gigante do Piauí

Enquanto Manguinhos brilha sob os holofotes, a verdadeira maior horta do Brasil está em Teresina, no Piauí. As Hortas Comunitárias do bairro Grande Dirceu representam um projeto que já existe há décadas, sendo estabelecido desde 1987.

A grandiosidade dessa iniciativa é impressionante: ocupa 27 hectares, quase nove vezes a área da Horta de Manguinhos. O projeto oferece sustento a 418 famílias de agricultores, que cultivam em lotes individuais e abastecem a cidade. Mesmo com sua enorme importância e reconhecimento internacional — como prêmios do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) —, as Hortas do Dirceu raramente são lembradas nessa disputa.

E a maior do mundo? O ambicioso e incerto projeto do Parque Madureira

Além da Horta de Manguinhos, o Rio de Janeiro apresentou uma proposta ainda mais ambiciosa: criar a "maior horta urbana do mundo" no Parque Madureira. A ideia é que essa horta ocupe uma área de 11 hectares, colocando-a entre as maiores do planeta, caso seja finalizada.

O planejamento inicial previa que a horta estivesse pronta até o final de 2024. Entretanto, em meados de 2025, não há confirmação oficial de que o projeto esteja totalmente concluído. Dados de 2022 mostraram que apenas 4% da área planejada estava finalizada. Assim, o título de “maior do mundo” segue como uma aspiração, e não uma realidade.

O que define o sucesso de uma horta urbana?

A disputa pelo título de maior horta do Brasil nos faz refletir sobre como, muitas vezes, a visibilidade de um projeto supera a sua verdadeira escala. A Horta de Manguinhos, com sua rica história de transformação social, conquistou um espaço na mídia bem mais destacado que a gigante horta de Teresina.

Isso nos leva a questionar o que realmente define o sucesso de uma horta urbana. Além da área cultivada, é importante considerar a produtividade, a sustentabilidade do projeto e, principalmente, o impacto real na vida da comunidade que ela serve. Tanto a horta do Rio quanto a do Piauí têm seus próprios méritos e histórias de sucesso, cada uma à sua maneira.