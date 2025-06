Ranking dos artilheiros do Mundial de Clubes 2025

A fase de grupos do Mundial de Clubes 2025 foi concluída, dando início à fase de mata-mata. Quatro clubes brasileiros estão competindo pelo título, aumentando o protagonismo dos atacantes neste momento decisivo do torneio.

Atualmente, cinco jogadores estão empatados na artilharia da competição, cada um com três gols marcados. Destes, dois atuam pelo Bayern de Munique, que enfrentará o Flamengo nas oitavas de final.

Entre os brasileiros, destaque para Wallace Yan, do Flamengo, e Igor Jesus, do Botafogo, que anotaram dois gols cada durante a fase de grupos.

Artilheiros da Competição

Jogadores com 3 Gols:

Wessam Abou Ali — Al Ahly

Ángel Di María — Benfica

Jamal Musiala — Bayern de Munique

Michael Olise — Bayern de Munique

Kenan Yildiz — Juventus

Jogadores com 2 Gols:

Igor Jesus — Botafogo

Wallace Yan — Flamengo

Jérémy Doku — Manchester City

Ilkay Gündogan — Manchester City

Phil Foden — Manchester City

Erling Haaland — Manchester City

Francisco Conceição — Juventus

Dusan Vlahovic — Juventus

Kolo Muani — Juventus

Kingsley Coman — Bayern de Munique

Thomas Müller — Bayern de Munique

Lautaro Martínez — Inter de Milão

Federico Valverde — Real Madrid

Gonzalo García — Real Madrid

Leandro Barreiro — Benfica

Berterame — Monterrey

Miguel Merentiel — Boca Juniors

Pablo Barrios — Atlético de Madrid

Pedro Neto — Chelsea

Iqraam Rayners — Mamelodi Sundowns

Samu Aghehowa — Porto

Jogadores com 1 Gol:

Jhon Arias — Fluminense

Nonato — Fluminense

Keno — Fluminense

Freytes — Fluminense

Arrascaeta — Flamengo

Bruno Henrique — Flamengo

Luiz Araújo — Flamengo

Danilo — Flamengo

Flaco López — Palmeiras

Maurício — Palmeiras

Paulinho — Palmeiras

Jair — Botafogo

Hakimi — PSG

Kvaratskhelia — PSG

Lee Kang-In — PSG

Mayulu — PSG

Vitinha — PSG

Fabián Ruiz — PSG

Savinho — Manchester City

Echeverri — Manchester City

Oscar Bobb — Manchester City

Cherki — Manchester City

Enzo Fernández — Chelsea

Adarabioyo — Chelsea

Tyrique George — Chelsea

Liam Delap — Chelsea

Otamendi — Benfica

Renato Sanches — Benfica

Schjelderup — Benfica

Pavlidis — Benfica

Lionel Messi — Inter Miami

Luis Suárez — Inter Miami

Telasco Segovia — Inter Miami

Tadeo Allende — Inter Miami

Guirassy — Borussia Dortmund

Jobe Bellingham — Borussia Dortmund

Svensson — Borussia Dortmund

Nmecha — Borussia Dortmund

Vinícius Júnior — Real Madrid

Jude Bellingham — Real Madrid

Arda Güler — Real Madrid

Carboni — Inter de Milão

Bastoni — Inter de Milão

Francesco Esposito — Inter de Milão

Rúben Neves — Al-Hilal

Salem Al-Dawsari — Al-Hilal

Marcos Leonardo — Al-Hilal

Driussi — River Plate

Meza — River Plate

Colidio — River Plate

William Gomes — Porto

Pepê — Porto

Rodrigo Mora — Porto

Harry Kane — Bayern de Munique

Boey — Bayern de Munique

Griezmann — Atlético de Madrid

Witsel — Atlético de Madrid

Sergio Ramos — Monterrey

Deossa — Monterrey

Onisiwo — RB Salzburg

Gloukh — RB Salzburg

Montiel — Pachuca

Bryan González — Pachuca

Cristian Roldán — Seattle Sounders

Rusnák — Seattle Sounders

Lucas Ribeiro — Mamelodi Sundowns

Mothiba — Mamelodi Sundowns

Um Wong-Sang — Ulsan

Lee Jin-Hyun — Ulsan

Kaku Romero — Al Ain

Laba — Al Ain

Lorch — Wydad Casablanca

Mailula — Wydad Casablanca

Matsuo — Urawa Reds

Watanabe — Urawa Reds

Koopmeiners — Juventus

Battaglia — Boca Juniors

Ben Romdhane — Al Ahly

Bouanga — Los Angeles FC

Belaïli — Espérance

Gray — Auckland City

Com o início das fases eliminatórias, as expectativas são altas para que os jogadores brasileiros se destaquem e ajudem suas equipes a avançar rumo ao título do Mundial de Clubes.