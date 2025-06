Belize: praias, natureza e herança maia a ser explorada

Conhecendo Belize: Uma Joia do Caribe

Quando se fala em Belize, logo pensamos em suas lindas praias caribenhas. Este pequeno país da América Central é famoso por suas belezas naturais. No entanto, Belize oferece muito mais do que praias deslumbrantes. O país é um convite a experiências ricas, com oceanos azuis e florestas tropicais repletas de história, especialmente da cultura maia.

Durante as gravações da 10ª temporada do programa de viagens e gastronomia, o país me surpreendeu. As águas cristalinas são apenas uma parte da beleza de Belize. Em terra firme, as florestas tropicais e os vestígios da civilização maia nos transportam para outra época. A culinária local, simples e saborosa, também reflete essa rica herança cultural. Além disso, a hospitalidade dos belizenhos, conhecidos por sua simpatia, torna o destino ainda mais atraente.

Uma experiência de hospedagem que não pode passar despercebida é a estadia nos hotéis do célebre cineasta Francis Ford Coppola, conhecido por filmes como "O Poderoso Chefão" e "Apocalypse Now". Coppola se apaixonou por Belize na década de 1980 e, ao longo dos anos, adquiriu propriedades que hoje compõem a rede de hotéis de luxo Coppola Hideaways.

Hotéis de Coppola em Belize

Coppola possui seis propriedades em Belize, Guatemala, Argentina, Itália e Estados Unidos. Entre os hotéis em Belize estão o Blancaneaux Lodge, próximo à fronteira com a Guatemala, e o Turtle Inn, localizado na Praia de Placencia.

O Blancaneaux Lodge é um refúgio familiar que foi aberto ao público em 1993. Situado em uma reserva natural de mais de 43 mil hectares, o hotel é cercado por belos pinheiros e palmeiras, com apenas 20 cabanas decoradas com itens que Coppola e sua família coletaram durante suas viagens. Algumas cabanas possuem até piscinas privativas, oferecendo uma experiência de exclusividade em meio à natureza.

A gastronomia do Blancaneaux é uma verdadeira experiência. Os hóspedes podem participar de um passeio pela horta do hotel, escolhendo ingredientes frescos para o almoço, que é preparado na hora. Os pratos incluem delícias locais, como banana frita e arroz com feijão e coco.

Explorando a História Maia

O país é também um verdadeiro paraíso para os amantes da história. O sítio arqueológico Xunantunich oferece uma oportunidade incrível de explorar as ruínas maias, que datam de cerca de 600 a 800 a.C. Com a ajuda de um guia, é possível entender a importância histórica do local, que abrigou uma população significativa na época.

Além de Xunantunich, há outras experiências, como visitas ao sítio arqueológico El Caracol, cavernas impressionantes e a bela Big Rock Falls, que possui uma cachoeira de 45 metros.

Turtle Inn: Mar e Refúgio

A experiência em Belize se completa com uma estadia no Turtle Inn. Localizado na vila de pescadores de Placencia, o hotel combina a beleza do mar com a tranquilidade das florestas. A propriedade de Coppola oferece 25 acomodações decoradas com estilo balinês.

A gastronomia é um destaque aqui também, com pratos feitos à base de ingredientes frescos do mar, como perna de boi caramelizada e camarão ao curry. A adega do Turtle Inn é recheada com vinhos do próprio Coppola e oferece degustações guiadas.

Mergulho e Ilha Privativa

Belize é famosa pelo seu sistema de barreiras de recifes, considerado o segundo maior do mundo. O Turtle Inn oferece um centro de mergulho para exploradores marinhos. Durante uma das atividades, tive a oportunidade de mergulhar com tubarões e admirar a vida marinha em um cenário de tirar o fôlego.

Após o mergulho, um almoço em uma ilhota particular é a cereja do bolo da experiência. Este pequeno pedaço do paraíso, cercado por águas cristalinas, é um lugar ideal para relaxar e aproveitar a natureza.

Para quem busca uma experiência ainda mais exclusiva, a família Coppola também possui a ilha Coral Caye, disponível para estadias. Situada a 25 minutos de barco do Turtle Inn, a ilha oferece uma praia privativa onde o hóspede pode desfrutar de total tranquilidade.

Detalhes Práticos sobre Belize

Localização : Belize está na América Central, fazendo fronteira com o México ao norte e a Guatemala ao sul e a oeste.

Acesso : Voos comerciais chegam ao Aeroporto Internacional Philip Goldson. Para brasileiros, o caminho mais fácil é via Cidade do Panamá.

Idioma : O inglês é a língua oficial, mas muitos habitantes falam espanhol.

Moeda : A moeda local é o dólar belizenho, mas o dólar americano é amplamente aceito.

Fuso Horário : Três horas a menos que Brasília.

Visto : Brasileiros não precisam de visto para turismo de até um mês.

Melhor Época: De novembro a maio, durante a estação seca, quando o clima é mais agradável.

Belize, com suas praias deslumbrantes, rica história e cultura vibrante, é um destino que merece ser explorado com calma, permitindo que cada visitante se encante com suas múltiplas facetas.