Estrela da Casa tem recorde negativo e futuro incerto em 2026

O reality musical "Estrela da Casa", apresentado por Ana Clara, enfrenta um momento difícil na Globo. Na última quarta-feira, dia 1º, o programa alcançou apenas 7,8 pontos de audiência na Grande São Paulo, o menor resultado da temporada. Esse desempenho ruim se deve, em parte, ao horário de exibição, já que o programa começou às 23h52, depois da partida Santos x Grêmio, que registrou 15,9 pontos, e do programa ‘Segue o Jogo’, com 10,5 pontos.

Antes disso, o pior desempenho na temporada havia sido 8,2 pontos, observados em 14 e 21 de setembro. É importante notar que cada ponto de audiência em 2025 representa cerca de 77.488 domicílios na região metropolitana de São Paulo, um dado relevante para o setor publicitário.

Desafios de Audiência e Engajamento

O episódio desta quarta-feira apresentou um resumo das eliminações de Camille Vitória e Bea, além de oficinas de figurino e clipes musicais dos participantes. Nos meses anteriores, o programa manteve uma média de 14 pontos, que é considerada razoável para o horário. No entanto, não conseguiu a mesma repercussão que realities como "The Voice Brasil".

Um estudo indica que o principal problema da atração é o fraco impacto fora da televisão. Ao contrário de outros formatos que geram movimentação nas redes sociais, "Estrela da Casa" teve pouca interação do público, o que reduz sua influência cultural.

Além da baixa audiência, a Globo está enfrentando dificuldades financeiras relacionadas ao programa. A emissora não conseguiu vender todas as cotas de patrocínio da segunda temporada, levando a uma situação em que o reality opera com prejuízo ou apenas cobre os custos de produção. Essa circunstância, somada à falta de engajamento do público, torna incerta a possibilidade de uma terceira temporada.

Caminho para a Final

A final da temporada está agendada para o dia 6 de outubro, quando o vencedor será anunciado. O encerramento acontecerá em um ambiente de forte concorrência por audiência, mas com dúvidas sobre o futuro do programa na grade da emissora.