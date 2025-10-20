9 cidades do Brasil com imóveis a partir de R$ 100 mil

As cidades brasileiras que vamos explorar estão localizadas no interior de São Paulo, próximas a centros importantes como Presidente Prudente, Adamantina e Osvaldo Cruz. Aqui, encontramos uma combinação interessante: preços mais acessíveis, um ritmo urbano mais tranquilo e a presença de escolas, comércios e serviços essenciais. Esses fatores tornam essas áreas bem atrativas para quem busca a primeira moradia, um imóvel para aluguel ou até mesmo um refúgio de fim de semana.

Os municípios da lista atendem a diferentes perfis, com populações que variam de 2 mil a 20 mil habitantes. Um aspecto comum é a chance de encontrar casas simples a partir de R$ 100 mil e terrenos que podem começar na faixa de R$ 40 mil. Porém, para garantir os melhores negócios, investir um tempo em pesquisa, negociar bem e avaliar os imóveis são passos cruciais.

Monte Castelo

Monte Castelo fica a cerca de 30 km de Dracena e oferece casas de dois a três dormitórios a partir de R$ 100 mil, muitas vezes em terrenos com mais de 200 m². Para aqueles que não abrem mão do conforto, opções acima de R$ 200 mil trazem acabamentos mais caprichados.

Com pouco mais de 4 mil habitantes, a cidade tem um ambiente tranquilo, com comércio básico que atende bem ao dia a dia das famílias. A mudança para aqui significa também um ganho em sossego e segurança, atrativos muito valorizados por quem vem de grandes centros.

Nova Guataporanga

Ao lado de Monte Castelo, Nova Guataporanga é uma cidade pequena, com cerca de 2 mil moradores, e tem os preços de imóveis muito parecidos. Aqui, o destaque é a tranquilidade e a possibilidade de caminhar a qualquer hora do dia, algo que traz muita segurança, especialmente para quem tem crianças ou idosos em casa.

Embora o comércio seja limitado, ele atende bem às necessidades diárias. Para serviços mais especializados, é comum que os moradores se desloquem para cidades vizinhas, o que mantém a rotina bastante previsível.

Flórida Paulista

Flórida Paulista está apenas 15 km de Adamantina e apresenta um pouco mais de infraestrutura. Casas bem dimensionadas podem ser encontradas por volta de R$ 170 mil, com algumas oportunidades a partir de R$ 100 mil em imóveis mais simples ou antigos.

Com cerca de 13 mil habitantes, a cidade tem uma estrutura urbana agradável e um trânsito tranquilo. Para famílias maiores, há opções com três ou quatro quartos por preços ainda competitivos em comparação às grandes metrópoles.

Lucélia

Lucélia, que abriga cerca de 20 mil habitantes, costuma ter casas na faixa de R$ 150 mil a R$ 200 mil. Sua localização próxima a Osvaldo Cruz, que fica a 20 km, traz uma gama maior de serviços e oportunidades de emprego.

Embora o movimento possa fazer os preços subirem um pouco, a cidade mantém um bom equilíbrio entre custo e conveniência. Para quem trabalha ou estuda em cidades próximas, o deslocamento diário é bem viável.

Irapuru

Irapuru é conhecida por seu ambiente tranquilo e acolhedor. Aqui, você pode encontrar casas simples por cerca de R$ 100 mil, com opções melhores acima desse valor. O comércio local atende às necessidades básicas, e a circulação pela cidade é tranquila, sem muito trânsito.

Com aproximadamente 7 mil habitantes, Irapuru preserva uma dinâmica comunitária agradável e um custo de vida acessível. Para investidores, o preço mais baixo torna essa cidade uma boa aposta para reformas e aluguel.

Pacaembu

Pacaembu tem cerca de 15 mil habitantes e, com isso, seus preços são um pouco mais altos do que em Irapuru, refletindo a oferta de serviços disponíveis. A cidade se destaca pelo traçado urbano bem organizado e por suas ruas residenciais sossegadas, fatores chamativos para quem trabalha em home office.

A proximidade com cidades maiores ajuda a manter a demanda por aluguéis e vendas. Para quem está buscando um imóvel, é importante prestar atenção nas questões de zoneamento e infraestrutura, que influenciam no valor dos bairros.

Regente Feijó

Regente Feijó, próximo a Presidente Prudente, é conhecida pela qualidade de vida e pela boa manutenção de suas praças e espaços públicos. Casas com três ou quatro quartos costumam custar pouco mais de R$ 200 mil. Para quem deseja construir, é possível achar terrenos acima de 300 m² por cerca de R$ 100 mil.

A boa acessibilidade viária para Presidente Prudente torna o lugar ainda mais atrativo, proporcionando oportunidades de trabalho e estudo.

Anhumas

A apenas 25 km de Presidente Prudente, Anhumas reúne terrenos de 250 m² que podem ser negociados por preços entre R$ 60 mil e R$ 70 mil, com algumas opções até menores, dependendo da oferta. Esse preço atrativo é uma ótima opção para quem quer construir a casa dos sonhos aos poucos.

Com cerca de 4 mil habitantes, Anhumas mantém uma rotina tranquila e um custo de vida acessível. Para investidores iniciantes, focar em terrenos e construção modular pode ser uma boa estratégia.

Alfredo Marcondes

A menos de meia hora de Presidente Prudente, Alfredo Marcondes apresenta preços similares aos de Anhumas e Regente Feijó. A proximidade com o polo regional facilita o acesso a hospitais, universidades e um comércio mais fortalecido.

Para quem está de olho nos custos, combinar terrenos mais baratos e mão de obra local pode diminuir o custo por metro quadrado de obra. Lembrar de verificar a infraestrutura de água, esgoto e energia é fundamental antes de finalizar qualquer compra.

Como pesquisar e negociar

Para encontrar as melhores oportunidades, é vital dedicar um tempo à pesquisa, comparar bairros e ler atentamente os anúncios. Avaliar a idade das construções, a regularidade da documentação e o estado de conservação dos imóveis também ajuda a evitar surpresas.

Visitas presenciais são indispensáveis. Realizar vistorias técnicas e verificar a documentação, como matrícula e IPTU, é um passo importante. Para terrenos, conferir detalhes como topografia e drenagem merece atenção.

Esse retrato das cidades brasileiras mostra como é possível iniciar a busca por casas a partir de R$ 100 mil e terrenos acessíveis, sem perder qualidade de vida e proximidade a centros regionais. A compra de um imóvel requer atenção, visita técnica e um pouco de paciência para conseguir boas negociações.