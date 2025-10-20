Três Graças tem estreia abaixo de Vale Tudo no Ibope

A nova novela das nove da TV Globo, Três Graças, estreou com uma média de 23,4 pontos na Grande São Paulo na segunda-feira, dia 20 de outubro. Embora tenha havido uma grande campanha promocional, a audiência foi um pouco inferior à da novela Vale Tudo, que registrou 24,3 pontos em sua estreia no começo do ano.

Transmitido entre 21h16 e 22h15, o primeiro capítulo atingiu pico de 24,4 pontos e uma participação de 36,83% no total de TVs ligadas. A novela é escrita por Aguinaldo Silva, que retorna ao horário nobre após sete anos, e conta com um elenco que inclui Dira Paes, Sophie Charlotte, Murilo Benício e Grazi Massafera.

Durante a mesma faixa de horário, a Record ficou em segundo lugar com 5,2 pontos, enquanto o SBT ocupou a terceira posição com 3,8 pontos. Cada ponto representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, segundo dados de medições.

Com seus 23,4 pontos, Três Graças ficou acima apenas da novela Mania de Você (23,0) entre as estreias recentes, sendo superada por outras produções como Vale Tudo (24,3), Terra e Paixão (24,8), Um Lugar ao Sol (25,2), Travessia (25,9), Renascer (25,9) e Pantanal (28,3).

A Trama

A novela, que terá 179 capítulos, apresenta uma narrativa moderna e urbana, ambientada nas ruas de São Paulo. A história foca em três gerações de mulheres que vivem na periferia e compartilham experiências de abandono e maternidade precoce. A protagonista, Gerluce (interpretada por Sophie Charlotte), descobre que sua filha de 15 anos, Joélly, está grávida, repetindo o que aconteceu tanto com ela quanto com sua mãe, Lígia (Dira Paes).

Além dos desafios familiares, as personagens também enfrentam uma ameaça à comunidade local provocada por um esquema de medicamentos falsificados. A novela mistura drama, romance, mistério e humor, abordando questões importantes como corrupção, desigualdade social e os conflitos morais entre o bem e o mal.

A expectativa é que Três Graças fique no ar até maio de 2026, quando será substituída pela novela Quem Ama, Cuida, escrita por Walcyr Carrasco e com direção artística de Amora Mautner.