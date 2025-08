28 years later registra perda de 75 milhões de dólares

Desempenho Fraco de "28 Years Later" Gera Grande Prejuízo

O filme "28 Years Later", da Sony, teve um desempenho abaixo das expectativas, resultando em um prejuízo significativo de cerca de US$ 75 milhões. A produção arrecadou aproximadamente US$ 150 milhões em todo o mundo, com US$ 70 milhões vindos do mercado doméstico e US$ 80 milhões do exterior.

Orçamento e Necessidade de Lucro

O orçamento do filme foi inicialmente estimado em US$ 75 milhões. Para que a produção alcançasse o ponto de equilíbrio financeiro, ou seja, não gerasse prejuízo, deveria ter arrecadado cerca de US$ 225 milhões, considerando o padrão da indústria que indica que as produções precisam, em média, dobrar seu orçamento para cobrir custos de marketing e distribuição. Sendo assim, o filme ficou muito aquém do necessário para sequer alcançar o equilíbrio financeiro.

Houve também rumores de que o orçamento havia sido reduzido para US$ 60 milhões, mas essa informação começou a circular apenas após o reconhecimento de sua fraca performance nas bilheteiras. No entanto, mesmo com o orçamento considerado menor, o filme ainda assim não conseguiu gerar lucro, refletindo a dificuldade em recuperar os investimentos feitos.

Futuro da Trilogia em Suspenso

O insucesso de "28 Years Later" levanta questionamentos sobre o futuro da trilogia a qual pertence. A sequência chamada "The Bone Temple", já filmada e prevista para ser lançada em janeiro, pode enfrentar problemas de distribuição. Especialistas da indústria, como a YouTuber Grace Randolph, levantam dúvidas se a Sony fará uma estreia nos cinemas ou se decidirá lançar a sequência diretamente em plataformas de streaming.

Adicionalmente, um terceiro filme da trilogia ainda não foi confirmado, e a possibilidade de sua produção está condicionada ao desempenho financeiro de "28 Years Later" e "The Bone Temple". Se ambas as produções mostrarem resultados financeiros negativos, a continuidade da trilogia poderá ser inviável.

Recepção Crítica e Expectativas do Público

A recepção do público a "28 Years Later" não foi favorável, com muitos espectadores expressando descontentamento com a narrativa do filme. Críticos e fãs apontaram que a trama decepcionou ao desviar de suas premissas iniciais, apresentando uma reviravolta que não atendeu às expectativas dos fãs. Essa recepção negativa foi um fator importante para a baixa arrecadação, evidenciando a rejeição generalizada ao filme.

Com tudo isso, o futuro de "The Bone Temple" e da trilogia em geral continuam incertos, refletindo o impacto significativo que um filme pode ter não apenas nas bilheteiras, mas também em toda a estratégia de uma produção cinematográfica.