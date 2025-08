Michel Teló, Tata Estaniecki e Flávia Viana agitam o sabadou

Neste sábado, dia 2 de agosto, o programa Sabadou com Virginia promete uma noite repleta de emoção e diversão, com a participação especial dos convidados Michel Teló, Tata Estaniecki e Flávia Viana. Eles vão compartilhar histórias de suas vidas e carreiras, além de participar de diversos quadros da atração.

Durante uma conversa descontraída com a apresentadora Virginia Fonseca e seus colegas Lucas Guedez e Margareth Serrão, Michel Teló recordou momentos importantes de sua trajetória na música. Ele começou a se apresentar em bailes a partir dos 12 anos, mas sua história com a música começou ainda mais cedo. Aos sete anos, ele foi incentivado por um professor a cantar para homenagear os pais na escola, e essa apresentação se tornou uma lembrança especial em sua vida.

Michel também fez menção ao sucesso de suas músicas mais conhecidas, como “Ei, psiu, beijo me liga”, “Fugidinha” e a famosa “Ai se eu te pego”. O cantor destacou a importância e o impacto duradouro dessa última canção, que continua a ser reconhecida mundialmente, mesmo após 14 anos de seu lançamento.

Além disso, ele compartilhou detalhes sobre seu novo projeto chamado Sertanejinho do Teló, que promete uma mistura de sucessos do sertanejo com clássicos do pop brasileiro, tudo em um ritmo animado. Teló revelou que está se divertindo muito com essa nova empreitada.

Por sua vez, Tata Estaniecki expressou sua alegria ao contar que realizou um de seus sonhos: dublar a personagem Mamãe Fifi no filme Smurfs. Ela falou sobre a emoção de ter recebido o convite e como se preparou para dar vida a essa nova voz, um desafio que sempre desejou enfrentar.

Flávia Viana, outra convidada da noite, lembrou com carinho de sua trajetória em produções do SBT, em especial sua atuação no humorístico A Praça é Nossa, ao lado do Carlos Alberto de Nóbrega. Ela destacou a gratidão que sente por ter aprendido ao lado de grandes humoristas e compartilhou que sua participação em Chiquititas foi marcante e enriquecedora.

O programa também traz muito entretenimento com quadros como Em Busca do Corte Perfeito, Lucas Guedez Também Faz e Mete a Mala, garantindo risadas e animação ao público.

O Sabadou com Virginia começa às 22h15 (horário de Brasília), prometendo ser uma noite cheia de boas histórias e descontração.