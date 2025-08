Data e horário da estreia do episódio 5 de ‘Resurrection’

Dexter Retorna em Nova Temporada: "Dexter: Resurrection"

Michael C. Hall está de volta no papel de Dexter Morgan na nova série "Dexter: Resurrection", que teve sua estreia em julho. Essa nova fase da história continua a trajetória do famoso personagem, que se tornou um ícone da televisão.

A nova temporada conta também com a participação de outros astros de Hollywood, como Neil Patrick Harris, conhecido pelo seu papel em "How I Met Your Mother", e Eric Stonestreet, famoso por "Modern Family". O criador e produtor executivo da série, Clyde Phillips, mencionou que a trama se passa em um encontro em Nova York, onde vários personagens se reúnem, embora nem todos vivam na cidade. "Esta temporada é uma base única para os próximos anos da série", destacou ele.

Detalhes da Temporada

A primeira temporada de "Dexter: Resurrection" é composta por nove episódios, que têm datas específicas de lançamento. A seguir, confira a lista completa dos episódios e suas respectivas datas:

Episódio 1: 11 de julho, "A Beating Heart" Episódio 2: 11 de julho, "Camera Shy" Episódio 3: 18 de julho, "Backseat Driver" Episódio 4: 25 de julho, "Call Me Red" Episódio 5: 1 de agosto, "Murder Horny" Episódio 6: 8 de agosto, "Cats and Mouse" Episódio 7: 15 de agosto, "Course Correction" Episódio 8: 22 de agosto, "The Killing Room Where It Happens" Episódio 9: 5 de setembro, "And Justice For All…"

A série é transmitida pelo Paramount+, que possui duas opções de assinatura. O plano Paramount+ Essential custa R$ 39,90 por mês e oferece acesso a um vasto catálogo de episódios, filmes e transmissões ao vivo da NFL na CBS, porém com anúncios. Já o plano Premium, que sai por R$ 69,90 por mês, inclui tudo do plano Essential, além de conteúdos originais do Showtime, filmes de sucesso e transmissões ao vivo com menos anúncios.

"Dexter: Resurrection" promete trazer novos vilões e reviravoltas emocionantes, mantendo os fãs ansiosos por mais.

Após a estreia da primeira temporada, um trailer foi disponibilizado, mostrando um pouco do que os espectadores podem esperar.

Para mais informações sobre a série, não perca os novos episódios que estreiam semanalmente no Paramount+!