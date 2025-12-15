Zezé Di Camargo solicita ao SBT cancelamento de especial de Natal

Na madrugada de segunda-feira, Zezé Di Camargo usou suas redes sociais para solicitar o cancelamento do especial de Natal intitulado “É Amor”, que já estava gravado para ser exibido pelo SBT no dia 17. O cantor sertanejo expressou seu desconforto após a recente presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Janja da Silva no evento de inauguração do SBT News, realizado na última sexta-feira, em São Paulo.

O especial de Natal, que contaria com a participação de artistas como Alexandre Pires e Paula Fernandes, foi colocado em questão por Zezé. Ele destacou, em um vídeo publicado no Instagram, que as novas posições da emissora não refletem suas crenças pessoais. “Vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias. Eu juro que isso não faz parte do meu pensamento”, afirmou.

Zezé também ressaltou que não possui rivalidade com ninguém no canal, mas expressou sua discordância com o novo direcionamento da emissora sob a administração das filhas de Silvio Santos. Ele fez um comentário contundente sobre a importância de honrar a visão e os ensinamentos de seus pais, declarando: “Filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe”.

O cantor mencionou que o especial envolveu investimento de tempo e dinheiro, mas reiterou seu desejo de que ele não fosse exibido. “Custou caro para mim, mas se puderem, não precisam passar o meu especial. Não quero participar disso”, disse. Ele justificou seu pedido destacando que a exibição poderia decepcionar parte de seus fãs. “A maneira como vocês pensam não condiz com grande parte do povo brasileiro, e eu não quero frustrar as pessoas que pensam diferente”, completou.

Zezé Di Camargo criticou a emissora por se afastar do legado de Silvio Santos, citando as mudanças nas opiniões das filhas do apresentador. “A partir do momento que as pessoas pensam diferente, não faz sentido colocar esse especial no ar”, afirmou.

Apesar de suas críticas, ele finalizou o vídeo de forma carinhosa, expressando seu amor pelo SBT, mas fazendo um alerta sobre o que considera uma deturpação dos valores da emissora. “Amo vocês, mas acho que vocês estão, desculpem, se prostituindo. Não faço parte disso”.

A controvérsia ganhou destaque principalmente devido à presença de Lula e Janja na festa de lançamento do SBT News, que marcava uma nova fase do jornalismo na emissora. A situação dividiu opiniões, especialmente entre telespectadores mais conservadores e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que reagiram negativamente.

Nos comentários do vídeo, muitos fãs apoiaram Zezé, elogiando sua postura e princípios. Frases como “Meu ídolo é o melhor, caráter inegável” e “O povo brasileiro agradece” foram comuns nas reações.

Até o momento, o SBT não se pronunciou oficialmente sobre a exibição do especial “É Amor”. Essa situação ilustra como decisões editoriais podem impactar o relacionamento da emissora com artistas e com o público, refletindo tensões durante essa nova fase de reestruturação do canal.