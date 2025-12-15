Cátia Fonseca fecha acordo com a Disney em nova fase internacional

Cátia Fonseca iniciou uma nova fase em sua carreira ao viajar para o México no último domingo (14). A apresentadora firmou um acordo com a Disney, dando início a uma parceria internacional que promete expandir sua atuação no mundo do entretenimento.

O contrato, que foi mantido em sigilo, marca a primeira ação conjunta de Cátia fora do Brasil. Embora os detalhes dessa colaboração ainda não sejam públicos, pessoas próximas à apresentadora afirmam que a parceria está oficialmente consolidada e é considerada estratégica tanto para Cátia quanto para a Disney.

Desde sua saída do programa “Melhor da Tarde”, Cátia tem buscado novas oportunidades e repensado sua imagem no mercado audiovisual. Ela tem investido em projetos diversos, tentando alcançar públicos além da televisão tradicional.

O impulso para essa nova fase começou com sua participação na “Dança dos Famosos”, um quadro exibido no “Domingão”. Sua atuação chamou a atenção do público e resultou em um grande engajamento nas redes sociais, reforçando sua popularidade e abrindo portas no setor de entretenimento.

Além disso, Cátia se destacou como a figura principal de uma campanha do Globoplay voltada para novelas turcas, que se tornaram um fenômeno de audiência, mostrando o crescente interesse do público brasileiro por esse tipo de conteúdo.

A parceria com a Disney reflete essa nova trajetória de Cátia, que busca diversificação em seus projetos e se adapta ao cenário moderno de entretenimento, que envolve múltiplas plataformas e formatos. Essa colaboração promete não só ampliar sua visibilidade, mas também solidificar sua carreira em um mercado cada vez mais competitivo.