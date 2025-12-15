Entretenimento

SBT considera retorno do ‘Bom Dia & Cia’ aos finais de semana

Os palhaços Patati e Patatá. Foto: Reprodução/SBT
SBT avalia volta do 'Bom Dia & Cia' nos fins de semana

O SBT decidiu cancelar o programa infantil “Bom Dia & Cia”, uma atração tradicional que tem enfrentado dificuldades com a audiência, que raramente ultrapassou os 1,7 pontos. Internamente, o programa é visto como uma das marcas mais fortes da emissora, e a direção, liderada por Daniela Beyruti, planeja um retorno para o início do próximo ano, mas apenas aos sábados e domingos.

A nova versão do programa não será a mesma que os espectadores conheciam. Os palhaços Patati e Patatá, figuras icônicas do “Bom Dia & Cia”, devem ser redirecionados para outras atrações na emissora, como o “Sábado Animado”, que é apresentado por Silvia Abravanel, ou o “Domingo Animado”, que atualmente não possui um apresentador fixo. Até o momento, o SBT ainda não confirmou oficialmente a nova alocação da dupla.

Esse cancelamento marca a terceira vez que o “Bom Dia & Cia” sai da programação do SBT, evidenciando a tentativa da emissora de recuperar sua relevância nas manhãs. Para preencher esse espaço, o canal agora investirá mais em programação jornalística. O jornalista Marcão do Povo assumirá o “Primeiro Impacto”, que terá uma hora a mais de duração, passando a se encerrar às 11h, quando começará o programa “Alô Você”, apresentado por Luiz Bacci.

Com essa mudança, o SBT está priorizando conteúdos mais informativos e tentará revitalizar sua grade matinal, deixando incerto o futuro dos programas infantis na emissora.

