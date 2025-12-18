Entretenimento

Zenilda descobre namoro de Lorena e Juquinha em ‘Três Graças’

Zenilda (Andréia Horta). Foto: Reprodução/Três Graças (Globo)
Zenilda flagra namoro de Lorena e Juquinha em ‘Três Graças’

Nos próximos capítulos da novela “Três Graças”, a personagem Zenilda, interpretada por Andréia Horta, fará uma importante descoberta que promete mudar o rumo da história. Ela flagrará o relacionamento entre Lorena, vivida por Alanis Guillen, e Juquinha, interpretado por Gabriela Medvedovsky. Essa revelação acontece durante uma investigação sobre Rogério, personagem de Eduardo Moscovis.

Em uma cena tensa, Lorena traz Juquinha para uma conversa em família, que conta também com a presença de Arminda, personagem de Grazi Massafera. Zenilda, preocupada que a amiga descubra que Juquinha é policial, tenta manter o segredo. Lorena, por sua vez, assegura à mãe que tudo ficará em sigilo.

Em um momento emocionante, Zenilda posteriormente se aproxima de Lorena e confessa que percebeu o romance entre a filha e Juquinha. A cena é marcada por um abraço caloroso, mostrando o apoio e a aceitação familiar, o que destaca a evolução das relações entre os personagens.

Entretanto, a novela tem enfrentado críticas devido à sua audiência, que tem se mantido em 21,5 pontos, um número considerado baixo para o horário nobre. Em resposta, a direção da Globo está implementando mudanças nos roteiros na esperança de aumentar o engajamento do público, especialmente aquele ativo nas redes sociais. O núcleo de humor, frequentemente criticado por seu conteúdo repetitivo, será modificado.

Além disso, a saída do ator Otávio Müller, que interpreta Célio, está prevista para acontecer no centésimo capítulo. Seu personagem será assassinado, resultando em uma virada dramática para a trama. No enredo, Arminda será responsável por essa morte, empurrando Célio da escada da mansão, o que aumentará seu papel como antagonista.

Antes desse evento, Arminda manipulava situações nos bastidores, mas o assassinato de Célio a colocará em uma posição central nas reviravoltas da história e mudará significativamente a dinâmica da novela. Essa morte também levará a uma drástica redução do núcleo cômico, que já vinha passando por um processo de diminuição devido às críticas quanto à sua relevância.

Com as mudanças, “Três Graças” busca resgatar o interesse do público e reorientar sua narrativa para ser mais impactante. A novela permanece no ar até maio, quando será substituída por “Quem Ama, Cuida”, nova produção de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, que promete trazer novas energias para a faixa nobre da emissora.

