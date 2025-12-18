Números consolidados de 17 de dezembro de 2025
Audiência de TV em 17 de dezembro de 2025
No dia 17 de dezembro de 2025, a programação da televisão brasileira apresentou resultados mistos em termos de audiência. A edição especial do famoso programa Chaves, exibido no SBT, não conseguiu atrair muitos espectadores e se destacou como uma das atrações de menor audiência no horário nobre.
Por sua vez, o programa Melhor da Tarde, apresentado por Leo Dias, registrou sua pior média desde que ele assumiu a liderança, empatando com A Tarde é Sua, programa concorrente que também passa por dificuldades de audiência.
Além disso, o jogo do Corinthians transmitido pela Globo teve um desempenho notável, superando a penúltima edição da atual temporada de A Fazenda 17 em termos de visualizações.
Outro ponto a ser observado foi a competição acirrada entre os programas Fofocalizando e Brasil Urgente. O primeiro enfrenta ameaças à sua terceira posição de audiência, evidenciando a constante disputa pelo público.
Números de audiência
Abaixo estão os números consolidados de audiência na data mencionada:
Rede Globo
- Hora 1: 4,4
- Bom Dia SP: 7,7
- Bom Dia Brasil: 8,3
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,6
- Mais Você: 7,5
- SP1: 8,7
- Globo Esporte: 8,9
- Jornal Hoje: 9,4
- Intercontinental da FIFA: PSG x Flamengo: 17,7
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 14,8
- Êta Mundo Melhor!: 17,6
- SP2: 19,1
- Dona de Mim: 20,7
- Jornal Nacional: 22,0
- Três Graças: 22,4
- Copa do Brasil: Corinthians x Vasco: 25,0
- Segue o Jogo: 15,3
- Que História é Essa, Porchat?: 9,8
- Jornal da Globo: 7,0
- Dona de Mim (reapresentação): 5,5
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,0
Record TV
- Balanço Geral Manhã: 1,7
- Balanço Geral Manhã SP: 3,1
- Fala Brasil: 3,6
- Hoje em Dia: 3,4
- Balanço Geral SP: 5,2
- The Love School: 4,4
- A Escrava Isaura: 3,4
- Cidade Alerta: 4,0
- Jornal da Record: 6,5
- Mãe: 6,0
- Reis: A Consequência: 5,2
- A Fazenda 17: 5,5
- Chicago P.D.: 4,2
- Jornal da Record 24h: 2,7
- Fala Que Eu Te Escuto: 1,3
SBT
- SBT Manhã: 1,7
- Primeiro Impacto: 2,8
- Fofocalizando: 2,4
- Programa do Ratinho: 3,2
- Fim de Ano do Chaves: 2,4
- The Noite: 1,0
Band
- Jogo Aberto: 1,4
- Brasil Urgente: 1,4
- Jornal da Band: 2,7
RedeTV!
- A Tarde é Sua: 0,6
Os dados refletem a audiência medida na capital paulista e para o mercado publicitário, destaca-se que, em 2025, cada ponto de audiência é equivalente a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números ajudam as emissoras a entender o comportamento do público e a planejar suas estratégias de programação.