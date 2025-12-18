Números consolidados de 17 de dezembro de 2025

Audiência de TV em 17 de dezembro de 2025

No dia 17 de dezembro de 2025, a programação da televisão brasileira apresentou resultados mistos em termos de audiência. A edição especial do famoso programa Chaves, exibido no SBT, não conseguiu atrair muitos espectadores e se destacou como uma das atrações de menor audiência no horário nobre.

Por sua vez, o programa Melhor da Tarde, apresentado por Leo Dias, registrou sua pior média desde que ele assumiu a liderança, empatando com A Tarde é Sua, programa concorrente que também passa por dificuldades de audiência.

Além disso, o jogo do Corinthians transmitido pela Globo teve um desempenho notável, superando a penúltima edição da atual temporada de A Fazenda 17 em termos de visualizações.

Outro ponto a ser observado foi a competição acirrada entre os programas Fofocalizando e Brasil Urgente. O primeiro enfrenta ameaças à sua terceira posição de audiência, evidenciando a constante disputa pelo público.

Números de audiência

Abaixo estão os números consolidados de audiência na data mencionada:

Rede Globo

Hora 1: 4,4

Bom Dia SP: 7,7

Bom Dia Brasil: 8,3

Encontro com Patrícia Poeta: 7,6

Mais Você: 7,5

SP1: 8,7

Globo Esporte: 8,9

Jornal Hoje: 9,4

Intercontinental da FIFA: PSG x Flamengo: 17,7

Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 14,8

Êta Mundo Melhor!: 17,6

SP2: 19,1

Dona de Mim: 20,7

Jornal Nacional: 22,0

Três Graças: 22,4

Copa do Brasil: Corinthians x Vasco: 25,0

Segue o Jogo: 15,3

Que História é Essa, Porchat?: 9,8

Jornal da Globo: 7,0

Dona de Mim (reapresentação): 5,5

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,0

Record TV

Balanço Geral Manhã: 1,7

Balanço Geral Manhã SP: 3,1

Fala Brasil: 3,6

Hoje em Dia: 3,4

Balanço Geral SP: 5,2

The Love School: 4,4

A Escrava Isaura: 3,4

Cidade Alerta: 4,0

Jornal da Record: 6,5

Mãe: 6,0

Reis: A Consequência: 5,2

A Fazenda 17: 5,5

Chicago P.D.: 4,2

Jornal da Record 24h: 2,7

Fala Que Eu Te Escuto: 1,3

SBT

SBT Manhã: 1,7

Primeiro Impacto: 2,8

Fofocalizando: 2,4

Programa do Ratinho: 3,2

Fim de Ano do Chaves: 2,4

The Noite: 1,0

Band

Jogo Aberto: 1,4

Brasil Urgente: 1,4

Jornal da Band: 2,7

RedeTV!

A Tarde é Sua: 0,6

Os dados refletem a audiência medida na capital paulista e para o mercado publicitário, destaca-se que, em 2025, cada ponto de audiência é equivalente a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números ajudam as emissoras a entender o comportamento do público e a planejar suas estratégias de programação.