Números consolidados de 17 de dezembro de 2025

Elenco de
confira os números consolidados de 17/12/2025

Audiência de TV em 17 de dezembro de 2025

No dia 17 de dezembro de 2025, a programação da televisão brasileira apresentou resultados mistos em termos de audiência. A edição especial do famoso programa Chaves, exibido no SBT, não conseguiu atrair muitos espectadores e se destacou como uma das atrações de menor audiência no horário nobre.

Por sua vez, o programa Melhor da Tarde, apresentado por Leo Dias, registrou sua pior média desde que ele assumiu a liderança, empatando com A Tarde é Sua, programa concorrente que também passa por dificuldades de audiência.

Além disso, o jogo do Corinthians transmitido pela Globo teve um desempenho notável, superando a penúltima edição da atual temporada de A Fazenda 17 em termos de visualizações.

Outro ponto a ser observado foi a competição acirrada entre os programas Fofocalizando e Brasil Urgente. O primeiro enfrenta ameaças à sua terceira posição de audiência, evidenciando a constante disputa pelo público.

Números de audiência

Abaixo estão os números consolidados de audiência na data mencionada:

Rede Globo

  • Hora 1: 4,4
  • Bom Dia SP: 7,7
  • Bom Dia Brasil: 8,3
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,6
  • Mais Você: 7,5
  • SP1: 8,7
  • Globo Esporte: 8,9
  • Jornal Hoje: 9,4
  • Intercontinental da FIFA: PSG x Flamengo: 17,7
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 14,8
  • Êta Mundo Melhor!: 17,6
  • SP2: 19,1
  • Dona de Mim: 20,7
  • Jornal Nacional: 22,0
  • Três Graças: 22,4
  • Copa do Brasil: Corinthians x Vasco: 25,0
  • Segue o Jogo: 15,3
  • Que História é Essa, Porchat?: 9,8
  • Jornal da Globo: 7,0
  • Dona de Mim (reapresentação): 5,5
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,0

Record TV

  • Balanço Geral Manhã: 1,7
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,1
  • Fala Brasil: 3,6
  • Hoje em Dia: 3,4
  • Balanço Geral SP: 5,2
  • The Love School: 4,4
  • A Escrava Isaura: 3,4
  • Cidade Alerta: 4,0
  • Jornal da Record: 6,5
  • Mãe: 6,0
  • Reis: A Consequência: 5,2
  • A Fazenda 17: 5,5
  • Chicago P.D.: 4,2
  • Jornal da Record 24h: 2,7
  • Fala Que Eu Te Escuto: 1,3

SBT

  • SBT Manhã: 1,7
  • Primeiro Impacto: 2,8
  • Fofocalizando: 2,4
  • Programa do Ratinho: 3,2
  • Fim de Ano do Chaves: 2,4
  • The Noite: 1,0

Band

  • Jogo Aberto: 1,4
  • Brasil Urgente: 1,4
  • Jornal da Band: 2,7

RedeTV!

  • A Tarde é Sua: 0,6

Os dados refletem a audiência medida na capital paulista e para o mercado publicitário, destaca-se que, em 2025, cada ponto de audiência é equivalente a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números ajudam as emissoras a entender o comportamento do público e a planejar suas estratégias de programação.

