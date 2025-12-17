Globo exibe ‘Seleção BBB’ antes da estreia do ‘BBB 26’

O “Big Brother Brasil 26” (BBB 26) teve sua estreia antecipada e agora começará no dia 9 de janeiro, três dias antes da data previamente prevista. A transmissão será após o programa “Três Graças”. Para aquecer o público, a emissora vai exibir entre os dias 9 e 11 de janeiro um programa especial chamado “Seleção BBB”. Essa atração mostrará a rotina dos participantes que ficarão na Casa de Vidro, permitindo que o público conheça melhor os escolhidos antes do início da competição oficial.

Outra novidade é que a votação para seleção dos 10 integrantes do grupo Pipoca será feita pelo público. Essa votação irá acontecer enquanto os participantes estão confinados nas Casas de Vidro, voltadas para cinco regiões do Brasil: São Caetano do Sul (SP), Brasília, Salvador, Manaus e Porto Alegre. Cada uma dessas cidades terá quatro confinados, sendo um homem e uma mulher escolhidos em cada localidade para entrar na casa do reality show. Essa é a primeira vez que o processo de seleção será realizado simultaneamente em várias regiões.

O programa “Seleção BBB” vai encerrar no dia 11 de janeiro. Durante essa exibição, o horário do BBB sofrerá modificações: normalmente, o programa vai ao ar após o “Fantástico”, mas nessa ocasião, ele será exibido às 20h30, logo após o “Domingão com Huck”.

A produção do “BBB 26” está sob a responsabilidade dos Estúdios Globo, com a apresentação de Tadeu Schmidt. A direção geral é de Angélica Campos e Mario Marcondes, com Mariana Mónaco na produção e Rodrigo Dourado na direção de gênero. Até agora, a emissora não se manifestou sobre a manutenção do tradicional “Big Day”, quando são divulgados oficialmente os participantes da edição.