Viaje no feriado: 7 dicas para proteger sua coluna

Com a chegada dos feriados prolongados, é hora de preparar a mala e pegar a estrada, não é mesmo? Muitos brasileiros aproveitam essa época para fazer viagens longas, seja de carro ou avião. Mas, seria essa a parte mais tranquila da sua jornada? Na verdade, passar horas na mesma posição pode trazer impactos negativos para a sua coluna e bem-estar. Então, nada melhor do que algumas dicas para garantir que você chegue ao seu destino se sentindo bem e pronto para a diversão.

O cirurgião de coluna, Dr. Rodrigo Góes, do Hospital Albert Einstein, compartilha sete dicas práticas que podem fazer toda a diferença na sua saúde e conforto durante as viagens. Vamos lá!

1. Evite ficar muito tempo na mesma posição

Imobilizar-se por muito tempo é um dos grandes vilões de qualquer viagem longa. Ficar sentado por mais de duas horas pode reduzir o fluxo sanguíneo e deixar sua coluna toda sobrecarregada. A solução? Movimentar-se sempre que puder. A regra é simples: faça pausas a cada duas horas. Levantar e caminhar por alguns minutos ajuda a acordar o corpo e reativar a circulação.

2. Ajuste a postura corretamente

Manter uma postura adequada é essencial para evitar dores. Experimente usar uma almofada ou até uma toalha enrolada na região lombar. Isso ajuda a preservar a curvatura natural das costas, principalmente se você estiver no carro ou no avião. Preencher o espaço entre você e o assento diminui a pressão na coluna e torna a viagem mais confortável.

3. Aposte em alongamentos simples

Você sabia que dá para aliviar a tensão muscular mesmo sentado? O Dr. Rodrigo recomenda alongamentos simples que ajudam bastante durante a viagem. Tente fazer rotações com os pés e esticar o pescoço inclinando a cabeça para os lados, como se quisesse encostar a orelha no ombro. Manter essas posições por 20 segundos ajuda muito. Outra dica é contrair o abdômen e tentar deixar a lombar bem encostada no banco. Isso relaxa a musculatura e pode evitar desconfortos.

4. Evite cruzar as pernas por muito tempo

Cruzando as pernas por longos períodos? Fuja desse hábito! Isso pode desalinhar seu quadril e comprometer a postura. Se você não conseguir deixar os pés no chão confortavelmente, use a mochila ou um apoio para facilitar. Se a viagem for longa, também vale usar meias elásticas, com a recomendação de um médico. Elas ajudam a melhorar a circulação e reduzem o risco de inchaço.

5. Mantenha a tela na altura dos olhos

Cuidado com a postura ao olhar para o celular ou tablet. Ficar com a cabeça baixa sobrecarrega a cervical. Tente manter o dispositivo na altura dos olhos e evite usar por longos períodos. Seu pescoço agradece!

6. Utilize apoio para o pescoço

Durante o descanso em viagens, pense em usar um travesseiro em formato de “U”. Ele ajuda a manter o alinhamento do pescoço, evitando torcicolos e desconfortos. Uma boa postura ao dormir é tão importante quanto quando estamos acordados.

7. Atenção ao carregar bagagens

Na hora de levantar as malas, faça isso com cuidado! Flexionar os joelhos ao levantar ajuda a proteger a coluna, mantendo-a alinhada. Evite curvar só as costas. Um cuidado simples que evita dores ou lesões.

O Dr. Rodrigo também lembra que a dor deve ser encarada como um sinal de alerta. Prevenir-se é sempre o melhor caminho. Não ignore os sinais de desconforto. Pequenos ajustes na postura e pausas constantes tornam a viagem muito mais agradável e evitam crises que podem acabar com o feriado. Então, aproveite cada momento na estrada!