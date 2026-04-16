Pedra na vesícula: descubra os sintomas importantes

Nem sempre o desconforto na barriga após aquelas refeições mais pesadas precisa ser ignorado. Na verdade, às vezes pode ser um sinal de que há algo mais sério acontecendo, como a formação de pedras na vesícula. Essa condição é mais comum do que se imagina e, se não tratada, pode levar a complicações sérias.

De acordo com o Dr. Iuri Tamasauskas, coordenador da Cirurgia Geral do Hospital Albert Sabin, o problema pode se desenvolver de maneira discreta ao longo dos anos. Ele diz que “a pedra na vesícula é frequentemente uma doença silenciosa, que pode demorar muito tempo para se manifestar”. Então, se você começa a sentir algo diferente depois de um almoço recheado de frituras, é bom ficar atento.

Primeiros sinais de pedra na vesícula

Os primeiros sintomas costumam ser leves e menosprezados, o que é um erro. Dor abdominal, estufamento, náuseas e uma digestão bem lenta aparecem principalmente depois de comer alimentos mais gordurosos. “Muitas vezes, a pessoa acha que é só uma má digestão, mas esses sinais merecem atenção”, alerta o médico. E quem já pegou o carro logo após um prato bem pesado sabe como isso pode ser desconfortável.

Ele orienta que, ao notar qualquer um desses sinais, é fundamental buscar uma avaliação médica. Isso ajuda a evitar que a situação piore e se torne algo mais grave.

Condição pode evoluir para quadros mais graves

Ao contrário do que muitos pensam, a tendência é que os episódios se repitam e pioram com o tempo. Existe o risco de a situação evoluir para uma infecção da vesícula, conhecida como colecistite aguda. Além disso, uma pedra pode obstruir os canais biliares, causando problemas ainda maiores, como pancreatite. Pense em quantas vezes alguém já se queixou de dores intensas e acabou no hospital por algo que poderia ter sido prevenido, né?

Tratamento para pedra na vesícula

Se a cirurgia é indicada, ela geralmente acontece quando os sintomas estão mais evidentes. O procedimento, chamado colecistectomia, é padrão e possui um alto índice de segurança. O Dr. Iuri destaca que a cirurgia é a melhor opção para evitar novas crises e complicações. “É uma cirurgia segura, realizada com frequência, e os resultados costumam ser muito bons.”

A recuperação costuma ser tranquila, especialmente com a técnica de laparoscopia, que é menos invasiva. Em poucos dias, é possível voltar à rotina normal, sempre seguindo as orientações médicas. O conselho final do doutor é não deixar o problema se agravar. Quanto mais cedo o tratamento, menor é o risco de complicações e mais suave é a recuperação.

Então, antes de pegar a estrada, lembre-se: a saúde é o nosso maior patrimônio, assim como o carro que amamos cuidar!