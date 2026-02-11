Wanessa Camargo lidera o TVZ no Multishow em março

Wanessa Camargo será nova apresentadora do TVZ ao lado de Gominho a partir de março

A cantora Wanessa Camargo está prestes a iniciar uma nova fase em sua carreira, estreando como apresentadora do programa TVZ no Multishow. A estreia está marcada para o dia 9 de março, e a temporada promete ser especial, celebrando os 35 anos de história do programa e uma década desde que ele passou a ser transmitido ao vivo.

Ao lado de Gominho, que já tem uma longa trajetória no TVZ, Wanessa traz sua experiência musical e conexão com o público jovem. O programa busca ser um ponto de encontro entre gerações de artistas e fãs, promovendo um diálogo rico entre diferentes épocas e estilos musicais.

Wanessa tem mais de duas décadas de carreira, transitando entre o pop e ritmos latinos como o reggaeton. Essa diversidade no seu repertório a torna uma comentarista perfeita para os lançamentos contemporâneos, sem perder de vista a rica história da música brasileira. Em suas palavras, ela considera o TVZ um espaço de escuta e troca cultural, onde é possível aprender e compartilhar experiências com as novas gerações de músicos.

Gominho, que já é um rosto conhecido do programa, também celebra esta nova parceria. Ele destaca a conexão que já existe entre ele e Wanessa, além de afirmar que a sua presença trará um astral especial ao programa. Para Gominho, a relação com a emissora e o programa é como uma grande família, e ele está animado com as possibilidades dessa nova temporada.

A nova programação do TVZ promete ser um equilíbrio entre a atualidade musical e a nostalgia, resgatando momentos históricos que marcaram a trajetória da atração. Além disso, haverá um acompanhamento dos lançamentos e tendências do cenário musical.

Os fãs podem esperar edições ao vivo do programa nas segundas e quintas-feiras, sempre às 18h. Essa faixa horária foi escolhida para se adequar ao ritmo do consumo musical do público. A nova temporada do programa busca não apenas entreter, mas também reconectar os espectadores com a história da música, reafirmando seu papel como uma importante plataforma para artistas e fãs.