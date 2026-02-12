Luciele Di Camargo se junta à equipe da Globo na Copa do Mundo

Luciele Di Camargo, irmã do cantor Zezé Di Camargo e esposa do ex-jogador Denílson, foi contratada para a cobertura da Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá entre junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá. A Globo anunciou a contratação, que fará parte de um projeto especial para mostrar a vida das esposas dos jogadores da seleção brasileira durante o torneio.

Luciele terá a missão de compartilhar histórias sobre as parceiras dos atletas, abrangendo tanto aqueles convocados para este Mundial quanto os que já conquistaram títulos em edições anteriores. A proposta visa oferecer um olhar mais humano sobre a experiência das esposas, destacando como elas lidam com a pressão e a emoção do evento.

Com uma trajetória discreta desde seu casamento com Denílson em 2010, Luciele tem vivenciado a rotina das esposas de jogadores e agora traz essa vivência para a tela. Esta será sua volta à televisão após 16 anos, já que sua última aparição foi como atriz, em novelas como “Páginas da Vida” e “Bela, A Feia”, ambas em 2006 e 2010, respectivamente. Seu último grande trabalho antes de se afastar foi no reality show “A Fazenda”, em 2009, onde foi a sexta eliminada e teve destaque em uma briga com outro participante.

A Globo já testou um conceito semelhante na Copa de 2018, quando acompanhou a rotina das mães dos jogadores, comandado por Glenda Kozlowski. Com Luciele, a emissora pretende explorar essa perspectiva sob a ótica das esposas dos atletas.

Além da participação de Luciele, Denílson também integrará a equipe da Globo como apresentador e comentarista de futebol, possibilitando uma cobertura que envolve os dois. A entrada do casal na cobertura do torneio promete agregar valor à programação, apresentando uma perspectiva diferente do evento.

A contratação de Luciele e a presença de Denílson refletem um esforço da emissora em oferecer conteúdos diversificados e acessíveis para os telespectadores durante a Copa do Mundo.