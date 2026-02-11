5 dicas para aumentar sua energia e aproveitar o Carnaval

O Carnaval é a época do ano que faz todo mundo vibrar, não é mesmo? Mas, além da alegria das festas, é bom ficar atento ao que isso exige do nosso corpo. Passar horas dançando, caminhando e enfrentando o calor pode ser um verdadeiro teste de resistência. A boa notícia? Com algumas dicas simples, dá pra se manter firme e aproveitar tudo até o último bloco!

Vamos às dicas do educador físico Jáder Guerra, que te ajudarão a curtir a festa sem deixar o esgotamento te pegar.

1. Não saia para a folia em jejum

Uma das primeiras coisas a se lembrar é: nada de sair de casa de estômago vazio! Isso pode fazer você sentir fraqueza, tontura e, no pior cenário, mal-estar ao longo do dia. Priorizar alimentos como arroz, batata-doce e pães integrais, combinados com proteínas leves como ovos e frango, é essencial. Frutas também são bem-vindas! Esse combo ajudará a manter sua energia estável, sem aqueles picos e quedas que todos já conhecemos bem.

2. Beba bastante água

A hidratação é outro ponto crucial! No calorão do Carnaval, a desidratação pode ser um vilão, causando cansaço e até dor de cabeça. Então, já comece a se hidratar horas antes de sair. Uma dica esperta é intercalar as bebidas alcoólicas com água. E, se o calor estiver pegando pesado, bebidas como água de coco são ótimas para repor os sais minerais que você perde com o suor.

3. Faça exercícios de perna e core

Prepara suas pernas e o core (a parte do corpo que dá suporte, sabe?) para aguentar a maratona da folia. Prolongadas caminhadas e horas em pé podem ser desafiadoras. Incorporar exercícios como agachamentos e pranchas na sua rotina antes do Carnaval vai ajudar muito. Isso aumenta sua resistência e diminui a sensação de fadiga durante a festa.

4. Não esqueça dos alongamentos

Alongar antes e depois de cair na folia é uma jogada de mestre! Movimentos repetitivos e a dança podem deixar você com aquelas dores chatas no dia seguinte. Reserve um tempinho para alongar panturrilhas, coxas, lombar e ombros. Isso melhora a mobilidade e alivia as tensões, fazendo você se sentir bem depois de tanto rebolado.

5. Faça pausas estratégicas

Nada de querer ser o campeão da resistência! Fazer pausas ao longo do dia é essencial para preservar sua energia até o fim. Tente sentar por alguns minutos entre um bloco e outro, procure sombra e diminua o ritmo nos momentos mais quentes. Essas pequenas recargas fazem toda a diferença.

Lembre-se: o corpo não percebe a diferença entre estar em festa ou em treinamento. Se você respeitar seus limites e se preparar adequadamente, vai curtir tudo com muito mais disposição. Afinal, quem não quer aproveitar o Carnaval até o fim?