Mão fora do volante pode gerar multa? Entenda a lei

Muita gente, por hábito ou distração, acaba dirigindo com apenas uma das mãos no volante. Essa prática pode parecer inofensiva, mas esconde riscos sérios. Quando você tira uma das mãos para comer, fumar ou mexer no celular, a atenção no trânsito diminui e a sua capacidade de reação em situações críticas fica comprometida. Pode parecer exagero, mas um momento de desatenção pode resultar em problemas bem sérios.

E vale lembrar: mesmo que não esteja explicitamente mencionado, dirigir com as duas mãos no volante é uma exigência do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Não respeitar essa regra pode lhe render umas boas multas e pontos na carteira.

De acordo com o Artigo 252 do CTB, conduzir um veículo com um braço para fora ou sem uma das mãos no volante é considerado uma infração média, e você pode enfrentar as seguintes penalidades:

Multa de R$ 130,16

4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Quando é permitido dirigir com apenas uma mão no volante?

Apesar das regras, há algumas situações em que é aceitável dirigir com uma mão. Por exemplo, durante a troca de marcha, especialmente em carros com câmbio manual. Essa operação muitas vezes exige o uso de apenas uma das mãos.

Você também pode dirigir com apenas uma mão se precisar acionar os comandos do veículo, como os limpadores de para-brisa, faróis ou setas. E não se preocupe: sinalizar manobras, como mudar de faixa ou direção, também é algo que você pode fazer com uma das mãos.

No entanto, se não estiver realizando nenhuma dessas atividades, é fundamental manter as duas mãos no volante. Isso garante que você tenha o controle total do veículo, tornando a direção mais segura em qualquer situação.