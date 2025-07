Alimentos comuns que podem elevar o risco de diabetes

Pesquisadores do Nupens/USP, em colaboração com instituições dos Estados Unidos, Canadá e Brasil, realizaram um estudo bastante interessante sobre a relação entre a alimentação e o diabetes. Os resultados, publicados em 2023, analisaram o comportamento alimentar de quase 200 mil pessoas e identificaram seis alimentos que podem aumentar consideravelmente o risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Esse estudo foi feito ao longo de vários anos e trouxe à tona informações valiosas sobre os hábitos alimentares que podem impactar na saúde. Vamos dar uma olhada mais de perto nos principais vilões para evitar.

Riscos dos alimentos ultraprocessados e de bebidas adoçadas

Os alimentos ultraprocessados, incluindo aquelas refeições prontas que a gente acaba comprando pela praticidade, surgem como um dos grandes culpados para quem quer evitar o diabetes tipo 2. Esses produtos estão repletos de conservantes e aditivos. Um detalhe preocupante é que, se a gente aumentar o consumo desse tipo de alimento em apenas 10%, o risco de desenvolver diabetes pode subir em até 12%.

E não podemos esquecer das bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos industrializados. Esses produtos são fáceis de encontrar e bem saborosos, mas lotados de açúcar. Quando consumimos, eles provocam picos nos níveis de glicemia, que fazem o pâncreas trabalhar mais e, com o tempo, podem levar a uma resistência à insulina.

Molhos industrializados

Os molhos industrializados também não ficam de fora. Muitas vezes, eles escondem açúcares e aditivos que nem imaginamos. Embora o estudo não tenha destacado esses produtos como principais vilões, o consumo frequente pode aumentar o risco de diabetes tipo 2. Uma dica é optar por versões caseiras ou com menos componentes industrializados.

Carnes processadas e carboidratos refinados

As carnes processadas, como bacon e salsichas, também são prejudiciais à saúde. Elas contêm uma quantidade alta de sódio e gorduras saturadas, que podem dificultar o controle dos níveis de glicose no sangue. A longo prazo, isso se relaciona com problemas cardíacos, que frequentemente andam de mãos dadas com o diabetes tipo 2.

E os pães brancos e as massas de farinha refinada? Esses alimentos podem causar um aumento rápido nos níveis de açúcar no sangue, o que dificulta bastante o metabolismo. Esses picos constantes de glicemia não são nada bons para a saúde. O ideal é consumir esses alimentos com moderação.

Alternativas saudáveis

Para manter os níveis de glicose sob controle e se proteger do diabetes tipo 2, as escolhas alimentares saudáveis são essenciais. É aconselhável dar preferência a pães integrais e aumentar a ingestão de frutas e vegetais.

O estudo enfatiza a importância de prestar atenção ao que comemos. Embora mais pesquisas estejam a caminho para entender melhor a relação entre dieta e saúde, já dá para perceber que uma alimentação equilibrada é fundamental para prevenir e controlar o diabetes, melhorando a nossa qualidade de vida.