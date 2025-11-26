Viviane revela quebra de expectativa e conquista 23 pontos

Na novela “Três Graças”, uma das cenas mais impactantes ocorreu quando Leonardo, interpretado por Murilo Benício, descobre que sua namorada Viviane (Gabriela Loran) é uma mulher trans. Esse momento, que foi transmitido em um capítulo especial às 20h35, alcançou 23 pontos de audiência, superando até mesmo o “Jornal Nacional”, que na mesma hora abordava a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A revelação se dá após Leonardo fazer um pedido de namoro, deixando Viviane emocionada e confiante. No entanto, sua reação diante da verdade que ela compartilha transforma esse momento de acolhimento em desprezo, levando à imediata ruptura do relacionamento. Essa virada traz à tona um grande conflito emocional para a personagem.

Além de sua história com Leonardo, Viviane desempenha um papel significativo na trama relacionada ao roubo de uma estátua central à narrativa. Ela é uma das melhores amigas de Gerluce (Sophie Charlotte) e se encontra no meio dos conflitos principais da novela, o que destaca ainda mais sua importância na história. Gabriela Loran comentou sobre a representação de personagens trans na televisão, afirmando que Viviane não é apenas um suporte, mas sim uma protagonista ativa com uma história interessante.

A atriz enfatizou que a narrativa da personagem não se limita à sua transição de gênero. Para ela, a forma como a história é contada é sutil e livre de tabus. Gabriela destacou que Viviane é uma mulher forte, que enfrenta desafios e complexidades da vida, sem ser reduzida a um estereótipo de vitimização. “A força dela vem de ser quem ela é, mas também é importante mostrar sua vulnerabilidade”, explicou.

Gabriela também acredita que é essencial humanizar as mulheres trans na mídia, mostrando-as como pessoas normais com seus próprios desafios e vidas. “Elas se levantam todos os dias, trabalham e enfrentam situações cotidianas”, ressaltou.

Durante as gravações, Gabriela reforçou a boa sintonia que tem com seu parceiro de cena, Pedro Novaes. Ela elogiou seu comprometimento e a troca constante de ideias durante as filmagens, o que agrega valor às suas atuações.

A repercussão do capítulo em que Viviane compartilha detalhes sobre sua cirurgia foi positiva, recebendo muitos elogios tanto da crítica quanto do público nas redes sociais. Isso contribuiu para a boa audiência da novela, mesmo em um horário menos tradicional para produções desse tipo.

“Três Graças” está programada para continuar no ar até maio de 2026, quando dará lugar à nova novela “Quem Ama Cuida”.