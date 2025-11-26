Allan Souza Lima opta pela carreira no cinema e ignora Camarote

Allan Souza Lima, conhecido ator brasileiro, decidiu não participar do Big Brother Brasil 26, optando por focar em suas atuais atividades artísticas. Essa escolha demonstra seu desejo de se aprofundar em projetos que estimulem seu crescimento profissional a longo prazo.

Recentemente, ele recebeu um convite para fazer parte do elenco da nova edição do reality show. Neste ano, a produção do programa está oferecendo salários mais altos para os participantes do grupo “Camarote”, que reúne celebridades. No entanto, Allan priorizou seus compromissos no cinema e na televisão, mostrando que valoriza oportunidades que contribuam para seu desenvolvimento artístico, em vez de buscar uma exposição rápida na mídia.

Atualmente, o ator está envolvido em diversos projetos, incluindo uma série da Netflix, na qual Marieta Severo será a protagonista e Mauro Mendonça Filho, o diretor. Além disso, ele está trabalhando em dois filmes intitulados “Talismã” e “Lusco-Fusco”. Esses projetos exigem dedicação e continuidade, o que tornaria complicado para ele se afastar da carreira por meses para participar do Big Brother.

Outra novidade na carreira de Allan é seu primeiro longa-metragem como diretor, chamado “Poeta Bélico”. O filme, que conta com Renato Góes e Alejandro Claveaux no elenco, traz uma narrativa distópica sobre um poeta e um guerrilheiro tentando sobreviver em um mundo pós-apocalíptico. Essa nova empreitada revela seu desejo de ampliar seus horizontes dentro da profissão e assumir mais responsabilidades criativas.

A recusa de Allan em participar do BBB26 também destaca sua trajetória consolidada como ator. Ele possui um currículo que inclui produções de destaque, como o filme “Aquarius”, que contou com a presença de Sônia Braga, e a série “Cangaço Novo”, que terá uma nova temporada em 2026. Essa combinação de trabalhos posiciona Allan como um nome cada vez mais respeitado na indústria.

Com talento e determinação, Allan Souza Lima segue sua jornada artística, focando em projetos que realize suas aspirações como artista. Sua decisão de priorizar suas atividades atuais em vez de participar do reality show é vista como um passo significativo em sua carreira, reforçando seu compromisso em abraçar personagens desafiadores e narrativas autorais.

### Big Brother Brasil 26

A produção do Big Brother Brasil 26, com a direção de Rodrigo Dourado, Mariana Mónaco e Angélica Campos, está em fase de seleção do elenco, que contará com três grupos: “Pipoca” (anônimos), “Camarote” (famosos) e “Veteranos” (ex-participantes marcantes). Os produtores também introduzirão novos “Big Fones” pela casa, prometendo um formato mais dinâmico e imprevisível.

A nova edição do programa terá uma duração de 100 dias, com estreia marcada para 12 de janeiro de 2026 e final em 21 de abril, coincidentemente no feriado de Tiradentes. Antes da estreia oficial, cinco casas de vidro em diferentes regiões do Brasil irão promover votações e pré-seleções ao vivo, animando o público com a expectativa do novo ciclo do reality show.