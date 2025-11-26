Novela ‘Mãe’ atinge recorde e supera ‘A.Mar’ em São Paulo

A novela “Mãe” conquistou, novamente, a liderança em audiência em São Paulo, registrando uma média de 7,1 pontos e alcançando um share de 11,3% no dia 25 de novembro, entre 20h59 e 21h57. Durante a exibição, a trama teve um pico de 8 pontos. A história tem se mostrado bastante popular, atraindo os telespectadores com suas emoções e reviravoltas.

Em comparação com o SBT, que obteve apenas 3,7 pontos na mesma faixa de horário, “Mãe” se destacou consideravelmente. Na região Fluminense, a novela alcançou 5,2 pontos, mais que o dobro do SBT, que ficou com 2,4 pontos. O pico de audiência na localidade chegou a 6,4 pontos, com um share de 7,5%.

O capítulo de ontem apresentou uma cena marcante: Gonul chega ao bar onde Sule está trabalhando e encontra a pequena Melek dormindo em meio a uma situação complicada. Essa cena gerou grande emoção e tensão, caracterizando a profundidade da trama, que é exibida de segunda a sexta-feira, às 21h.

A medição de audiência é feita pela Kantar Ibope Media, que mostra que a novela tem atraído um público considerável não apenas em São Paulo, mas em outras partes do Brasil também. A trama é conhecida por seu enredo envolvente e personagens carismáticos, consolidando-se como uma das atrações mais assistidas na TV brasileira.

A crescente popularidade de “Mãe” pode ser atribuída à sua habilidade de criar uma conexão emocional com o público. A novela combina suspense, amor e superação, motivando os espectadores a acompanharem cada capítulo. Os personagens complexos e bem desenvolvidos adicionam uma camada de realismo à história.

Com uma audiência crescente e enredos que mantêm os telespectadores interessados, “Mãe” se firmou como uma opção de entretenimento de qualidade. Os fãs da novela têm a oportunidade de se envolver nas jornadas emocionais dos personagens, fazendo da novela uma das principais atrações da televisão brasileira atualmente.

“Mãe” é exibida de segunda a sexta-feira, às 21h, apresentando uma trama repleta de emoções e reviravoltas que continua a cativar o público.