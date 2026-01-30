Viver Sertanejo traz André & Andrade e Irmãs Freitas em evento familiar

Neste domingo, 1º de fevereiro, o programa “Viver Sertanejo” promove um encontro especial entre gerações familiares, unindo as duplas André & Andrade e as Irmãs Freitas. Este episódio é um tributo à música sertaneja e às histórias que essas famílias compartilham, destacando a importância da tradição familiar no gênero.

André & Andrade, que comemoram 50 anos de carreira, iniciaram sua trajetória musical ainda na infância, influenciados por artistas icônicos como Tião Carreiro & Pardinho e Tonico & Tinoco. A dupla encontrou seu primeiro palco nas Folias de Reis, onde André começou a cantar aos oito anos. Andrade explica que a musicalidade sempre esteve presente em casa, através das experiências com outros irmãos. O reconhecimento nacional chegou com o sucesso “Cama Fria”, que se tornou um marco na carreira da dupla.

As Irmãs Freitas, compostas por Ana e Luciana, recentemente se juntaram à filha de Luciana, Ouriana, formando um trio. Elas são pioneiras na representação feminina no sertanejo e compartilham memórias de uma infância simples, onde a chegada do rádio foi um acontecimento especial. Luciana recorda que a primeira música que tocou, “Apartamento 37”, trouxe uma emoção inesquecível, simbolizando o início de sua paixão pela música.

Desde jovens, as Irmãs Freitas foram influenciadas por André & Andrade, acompanhando suas apresentações e aprendendo mais sobre o mundo musical. Essa conexão familiar se solidificou no desenvolvimento artístico delas, que se tornaram referências no sertanejo.

No palco do programa, as Irmãs Freitas apresentarão clássicos como “Distante do Meu Bem” e “Canoeira de Araguaia”, que representam a essência do sertanejo tradicional. O episódio não apenas celebra a longa carreira de André & Andrade, mas também homenageia as mulheres que desafiaram as barreiras em um cenário predominantemente masculino.

“Viver Sertanejo”, apresentado por Daniel, vai ao ar aos domingos, logo após o programa “Globo Rural”. A produção conta com a direção de Rafael Boucinha e a direção artística de Gian Carlo Bellotti, sob a supervisão de Mônica Almeida. O programa promete emocionar os espectadores com a rica história musical e os laços familiares que definem a identidade do sertanejo.