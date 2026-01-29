Globo traz Joelma e artistas do Pará no “Domingão”

Entretenimento

Globo reúne Joelma e profissionais paraenses no "Domingão"

Neste domingo, dia 1º, o programa “Domingão com Huck” irá valorizar a cultura paraense ao reunir a cantora Joelma e os bailarinos Thais Sousa e Rolon Ho, todos originários do Pará. A atração musical destacará os talentos do estado e reforçará o compromisso do programa em celebrar as tradições de diversas regiões do Brasil.

Joelma será a estrela da noite, apresentando seus grandes sucessos em um espetáculo especial. Thais e Rolon, que também são professores do quadro “Dança dos Famosos”, irão dançar e interpretar as músicas da cantora, trazendo ainda mais representatividade para sua terra natal durante a exibição.

Além da apresentação musical, o programa contará com novas edições de quadros populares como “The Wall” e “Quem Quer Ser Um Milionário”, que permanecem na grade como parte da variedade que caracteriza a atração.

Na parte da interação com o público, a bomboniere terá a presença de Dona Déa Lúcia, Livia Andrade, Ed Gama e Rafael Portugal, que interagem com a plateia e trazem um toque descontraído ao programa. Esse espaço é um elemento tradicional que garante a presença de figuras conhecidas em cada episódio.

“Domingão com Huck” é produzido pelos Estúdios Globo e apresentado por Luciano Huck, com direção geral de Clarissa Lopes e direção artística de Hélio Vargas. A produção conta com a colaboração de Barbara Maia e Matheus Pereira, enquanto Monica Almeida supervisiona a direção de gênero. A edição promete ser uma celebração vibrante da cultura e do talento brasileiro.

