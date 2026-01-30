Sidney Sampaio volta à Record em nova série bíblica

A Record anunciou a participação do ator Sidney Sampaio na nova série “Amor em Ruínas”, uma produção bíblica que marca seu retorno à emissora. Sidney ficou conhecido por seus papéis em novelas do canal e participou recentemente do reality show “A Fazenda 16”, onde terminou em segundo lugar em 2024.

“Amor em Ruínas” será dirigida por Alexandre Avancini, responsável por diversas produções de sucesso na Record, incluindo “Os Dez Mandamentos” e “A Terra Prometida”. A série contará com 35 episódios e promete ir além das histórias românticas tradicionais. A trama irá abordar temas emocionais profundos, incluindo dilemas humanos e questões espirituais que desafiarão os personagens.

Murilo Cezar, que também faz parte do elenco, interpretará Oseias, um profeta do Antigo Testamento. Teve uma participação importante em “Paulo, o Apóstolo” em 2025 e agora se junta novamente à Record em um projeto bíblico. O personagem Oseias enfrentará dificuldades pessoais, renúncias e conflitos emocionais.

A atriz Letícia Laranja, de 29 anos, fará sua estreia como protagonista na televisão interpretando Gomer, uma mulher que vive situações extremas e é retratada como prostituta. Letícia está se dedicando intensamente à preparação para esse papel complexo, que envolve sofrimento e transformação ao longo da narrativa.

Sergio Marone, outro nome conhecido do público, interpretará Amit, um personagem que deverá intensificar os conflitos da série. Seu retorno às produções bíblicas ocorre após mais de uma década e marca um reencontro com o estilo que destacou sua carreira na emissora.

A estreia de “Amor em Ruínas” está programada para 2026 e representa o investimento da Record em narrativas bíblicas, um formato que historicamente atrai grandes audiências e mantém o engajamento do público.