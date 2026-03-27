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‘Viva a Noite’ volta ao SBT com quadros e elenco clássicos

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Foto: Rogerio Pallatta/SBT
'Viva a Noite' retorna ao SBT com quadros clássicos e elenco nostálgico

SBT Reapresenta ‘Viva a Noite’ em Nova Temporada

A programação de sábado à noite do SBT vai ganhar um toque de nostalgia e renovação. A partir das 22h30, o canal retorna com ‘Viva a Noite’, um dos seus formatos mais icônicos, que promete reviver quadros clássicos enquanto tenta atrair a atenção de uma nova geração de telespectadores.

O comando do programa ficará por conta de Luis Ricardo, que contará com a presença de Liminha e Rafinha Viscardi, formando uma equipe que mistura referências do passado com um estilo mais atual. Essa combinação pretende alcançar tanto os fãs de longa data quanto aqueles que não conhecem o programa.

Na estreia, dois times de famosos foram escolhidos para participar das competições. No time masculino, estarão Maurício Gasperini, Ovelha e Fábio Villa. Do lado feminino, Renata Banhara, Cida Marques e Katia Romão prometem agitar a disputa.

Os quadros que marcaram a história do programa também estarão de volta. Um deles é ‘Que desenho é esse?’, onde os participantes terão que adivinhar sucessos da animação. Além disso, a famosa ‘Prova da Bexiga’ fará sua reaparição, garantindo momentos de diversão para o público. Outro destaque será o quadro ‘Artista Disfarçado’, que terá um convidado caracterizado como Elvis Presley, respondendo apenas “sim” ou “não”.

A edição de abertura ainda trará um toque musical internacional com a participação de Nicki French, que vai cantar clássicos como “Total Eclipse Of The Heart”, “Did Ever Really Love Me” e “Give It Up Now”. Outro desafio inusitado será o ‘Tarzan Brasileiro’, que colocará três participantes em provas inspiradas no famoso personagem, como o uso de cipós e o famoso grito do herói.

Com essa nova temporada de ‘Viva a Noite’, o SBT busca resgatar antigos sucessos, apresentando um elenco conhecido e uma linguagem atualizada, para atrair tanto os telespectadores que cresceram com o programa quanto os que estão conhecendo agora. A expectativa é de que essa reestreia proporcione uma experiência divertida e marcante, reforçando o compromisso da emissora com o entretenimento.

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