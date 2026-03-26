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Novo programa matinal da Band pode substituir ‘Bora Brasil’

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Band prepara novo programa matinal e pode tirar 'Bora Brasil' do ar

A Band está reformulando sua programação matinal em busca de melhorar os índices de audiência. A emissora está considerando lançar um novo programa que combinará jornalismo policial com entretenimento, uma tentativa de ampliar o apelo do horário da manhã, que atualmente registra uma média de apenas 0,6 pontos no Ibope.

Dentro desse cenário, o programa “Bora Brasil”, que está no ar desde 2020, é o principal nome cogitado para sair da grade, caso a nova proposta avance. A expectativa é de que a atração seja introduzida ainda este ano, trazendo novidades para os telespectadores.

De acordo com informações, a Band planeja utilizar os talentos já presentes na emissora para a criação do novo programa, evitando grandes contratações que poderiam elevar os custos. Essa estratégia visa facilitar a implementação do novo formato e reduzir os gastos.

Essa mudança acontece em meio a um panorama de audiência mais favorável em outros horários para a Band. Recentemente, a emissora superou o SBT por quase cinco horas em termos de audiência. Programas como “Jogo Aberto”, “Os Donos da Bola”, “Melhor da Tarde”, “Brasil Urgente” e “Jornal da Band” têm contribuído para essa ascensão, consolidando a emissora na terceira posição de preferências.

Entretanto, a programação noturna ainda é uma preocupação. A faixa das 22h está sendo reavaliada, com atenção especial aos números após o programa “Show da Fé”, apresentado por R.R. Soares. Este espaço também é visto como uma oportunidade para ajustes necessários.

Além disso, a Band está em busca de parcerias com produtoras e empresas que oferecem formatos de game show para estrear no horário nobre ainda este ano. Essa abordagem de reformular diversas partes da grade de programação simultaneamente tem como objetivo ampliar a boa fase da emissora e diminuir a dependência de bons resultados concentrados em poucos blocos de transmissão.

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