Números consolidados de 26 de março de 2026
A seleção brasileira de futebol enfrentou a França em um amistoso, mas o desempenho da equipe em campo não foi o esperado pelos torcedores. Apesar disso, a transmissão do jogo na televisão gerou bons resultados de audiência. A novela “A Nobreza do Amor”, que foi exibida logo após a partida, registrou uma média de 21,8 pontos, alcançando um pico de 25,8 pontos.
Antes do amistoso, a novela “Rainha da Sucata” teve uma audiência inferior à de “Terra Nostra”, que foi exibida em uma edição especial. Por sua vez, o programa “Coração de Mãe” da Record apresentou índices modestos, mas o suficiente para garantir a vice-liderança de audiência.
Na madrugada, o remake de “A Usurpadora” também se destacou, alcançando sua melhor média desde o início da exibição.
A seguir, confira os números consolidados de audiência do dia 26 de março de 2026. Esses dados refletem a medição realizada na Grande São Paulo, onde um ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados.
Audiência dos programas:
- Hora 1: 3,6 pontos
- Bom Dia São Paulo: 8,6 pontos
- Bom Dia Brasil: 8,6 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,1 pontos
- Mais Você: 6,4 pontos
- SP1: 9,4 pontos
- Globo Esporte: 9,5 pontos
- Jornal Hoje: 10,9 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,6 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 11,4 pontos
- Amistoso: Brasil x França: 21,8 pontos
- A Nobreza do Amor: 21,8 pontos
- SP2: 20,8 pontos
- Coração Acelerado: 20,5 pontos
- Jornal Nacional: 22,6 pontos
- Três Graças: 24,1 pontos
- Big Brother Brasil 26: 17,5 pontos
- Jornal da Globo: 7,8 pontos
- Rede BBB: 5,5 pontos
- Novelas da Madrugada: 4,5 pontos
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3 pontos
Audiência na Record:
- Balanço Geral Manhã: 2,1 pontos
- Balanço Geral Manhã II: 2,7 pontos
- Balanço Geral Manhã SP: 3,0 pontos
- Fala Brasil: 2,9 pontos
- Hoje em Dia: 2,9 pontos
- Balanço Geral SP: 4,5 pontos
- The Love School: 5,5 pontos
- Balanço Geral SP: 5,4 pontos
- A Escrava Isaura: 4,3 pontos
- Cidade Alerta: 4,8 pontos
- Cidade Alerta SP: 6,6 pontos
- Jornal da Record: 6,0 pontos
- Coração de Mãe: 5,2 pontos
- Reis: A Consequência: 3,8 pontos
- Chamas do Destino: 3,2 pontos
- Chicago Med: 2,4 pontos
- Jornal da Record 24h: 1,7 pontos
- Fala Que Eu Te Escuto: 1,1 pontos
Audiência na SBT:
- Se Liga, Brasil: 1,9 pontos
- Se Liga, Brasil SP: 1,7 pontos
- Primeiro Impacto: 2,2 pontos
- Alô Você: 2,4 pontos
- Esmeralda: 2,2 pontos
- Meu Coração é Teu: 2,1 pontos
- Fofocalizando: 2,3 pontos
- Coração Indomável: 2,6 pontos
- Aqui Agora: 2,4 pontos
- SBT Brasil: 3,0 pontos
- Presente de Amor: 2,1 pontos
- Programa do Ratinho: 2,8 pontos
- A Praça é Nossa: 3,7 pontos
- The Noite: 2,4 pontos
- Operação Mesquita: 1,8 pontos
- A Usurpadora: 1,3 pontos
- SBT Notícias: 1,4 pontos
Esses números são importantes para o mercado publicitário, pois ajudam a entender a audiência e a aceitação dos programas na TV brasileira.