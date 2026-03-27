Números consolidados de 26 de março de 2026

A seleção brasileira de futebol enfrentou a França em um amistoso, mas o desempenho da equipe em campo não foi o esperado pelos torcedores. Apesar disso, a transmissão do jogo na televisão gerou bons resultados de audiência. A novela “A Nobreza do Amor”, que foi exibida logo após a partida, registrou uma média de 21,8 pontos, alcançando um pico de 25,8 pontos.

Antes do amistoso, a novela “Rainha da Sucata” teve uma audiência inferior à de “Terra Nostra”, que foi exibida em uma edição especial. Por sua vez, o programa “Coração de Mãe” da Record apresentou índices modestos, mas o suficiente para garantir a vice-liderança de audiência.

Na madrugada, o remake de “A Usurpadora” também se destacou, alcançando sua melhor média desde o início da exibição.

A seguir, confira os números consolidados de audiência do dia 26 de março de 2026. Esses dados refletem a medição realizada na Grande São Paulo, onde um ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados.

Audiência dos programas:

Hora 1: 3,6 pontos

Bom Dia São Paulo: 8,6 pontos

Bom Dia Brasil: 8,6 pontos

Encontro com Patrícia Poeta: 6,1 pontos

Mais Você: 6,4 pontos

SP1: 9,4 pontos

Globo Esporte: 9,5 pontos

Jornal Hoje: 10,9 pontos

Edição Especial: Terra Nostra: 11,6 pontos

Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 11,4 pontos

Amistoso: Brasil x França: 21,8 pontos

A Nobreza do Amor: 21,8 pontos

SP2: 20,8 pontos

Coração Acelerado: 20,5 pontos

Jornal Nacional: 22,6 pontos

Três Graças: 24,1 pontos

Big Brother Brasil 26: 17,5 pontos

Jornal da Globo: 7,8 pontos

Rede BBB: 5,5 pontos

Novelas da Madrugada: 4,5 pontos

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3 pontos

Audiência na Record:

Balanço Geral Manhã: 2,1 pontos

Balanço Geral Manhã II: 2,7 pontos

Balanço Geral Manhã SP: 3,0 pontos

Fala Brasil: 2,9 pontos

Hoje em Dia: 2,9 pontos

Balanço Geral SP: 4,5 pontos

The Love School: 5,5 pontos

Balanço Geral SP: 5,4 pontos

A Escrava Isaura: 4,3 pontos

Cidade Alerta: 4,8 pontos

Cidade Alerta SP: 6,6 pontos

Jornal da Record: 6,0 pontos

Coração de Mãe: 5,2 pontos

Reis: A Consequência: 3,8 pontos

Chamas do Destino: 3,2 pontos

Chicago Med: 2,4 pontos

Jornal da Record 24h: 1,7 pontos

Fala Que Eu Te Escuto: 1,1 pontos

Audiência na SBT:

Se Liga, Brasil: 1,9 pontos

Se Liga, Brasil SP: 1,7 pontos

Primeiro Impacto: 2,2 pontos

Alô Você: 2,4 pontos

Esmeralda: 2,2 pontos

Meu Coração é Teu: 2,1 pontos

Fofocalizando: 2,3 pontos

Coração Indomável: 2,6 pontos

Aqui Agora: 2,4 pontos

SBT Brasil: 3,0 pontos

Presente de Amor: 2,1 pontos

Programa do Ratinho: 2,8 pontos

A Praça é Nossa: 3,7 pontos

The Noite: 2,4 pontos

Operação Mesquita: 1,8 pontos

A Usurpadora: 1,3 pontos

SBT Notícias: 1,4 pontos

Esses números são importantes para o mercado publicitário, pois ajudam a entender a audiência e a aceitação dos programas na TV brasileira.