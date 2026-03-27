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Números consolidados de 26 de março de 2026

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Amistoso da Seleção Brasileira. Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 26/03/2026

A seleção brasileira de futebol enfrentou a França em um amistoso, mas o desempenho da equipe em campo não foi o esperado pelos torcedores. Apesar disso, a transmissão do jogo na televisão gerou bons resultados de audiência. A novela “A Nobreza do Amor”, que foi exibida logo após a partida, registrou uma média de 21,8 pontos, alcançando um pico de 25,8 pontos.

Antes do amistoso, a novela “Rainha da Sucata” teve uma audiência inferior à de “Terra Nostra”, que foi exibida em uma edição especial. Por sua vez, o programa “Coração de Mãe” da Record apresentou índices modestos, mas o suficiente para garantir a vice-liderança de audiência.

Na madrugada, o remake de “A Usurpadora” também se destacou, alcançando sua melhor média desde o início da exibição.

A seguir, confira os números consolidados de audiência do dia 26 de março de 2026. Esses dados refletem a medição realizada na Grande São Paulo, onde um ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados.

Audiência dos programas:

  • Hora 1: 3,6 pontos
  • Bom Dia São Paulo: 8,6 pontos
  • Bom Dia Brasil: 8,6 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,1 pontos
  • Mais Você: 6,4 pontos
  • SP1: 9,4 pontos
  • Globo Esporte: 9,5 pontos
  • Jornal Hoje: 10,9 pontos
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,6 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 11,4 pontos
  • Amistoso: Brasil x França: 21,8 pontos
  • A Nobreza do Amor: 21,8 pontos
  • SP2: 20,8 pontos
  • Coração Acelerado: 20,5 pontos
  • Jornal Nacional: 22,6 pontos
  • Três Graças: 24,1 pontos
  • Big Brother Brasil 26: 17,5 pontos
  • Jornal da Globo: 7,8 pontos
  • Rede BBB: 5,5 pontos
  • Novelas da Madrugada: 4,5 pontos
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3 pontos

Audiência na Record:

  • Balanço Geral Manhã: 2,1 pontos
  • Balanço Geral Manhã II: 2,7 pontos
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,0 pontos
  • Fala Brasil: 2,9 pontos
  • Hoje em Dia: 2,9 pontos
  • Balanço Geral SP: 4,5 pontos
  • The Love School: 5,5 pontos
  • Balanço Geral SP: 5,4 pontos
  • A Escrava Isaura: 4,3 pontos
  • Cidade Alerta: 4,8 pontos
  • Cidade Alerta SP: 6,6 pontos
  • Jornal da Record: 6,0 pontos
  • Coração de Mãe: 5,2 pontos
  • Reis: A Consequência: 3,8 pontos
  • Chamas do Destino: 3,2 pontos
  • Chicago Med: 2,4 pontos
  • Jornal da Record 24h: 1,7 pontos
  • Fala Que Eu Te Escuto: 1,1 pontos

Audiência na SBT:

  • Se Liga, Brasil: 1,9 pontos
  • Se Liga, Brasil SP: 1,7 pontos
  • Primeiro Impacto: 2,2 pontos
  • Alô Você: 2,4 pontos
  • Esmeralda: 2,2 pontos
  • Meu Coração é Teu: 2,1 pontos
  • Fofocalizando: 2,3 pontos
  • Coração Indomável: 2,6 pontos
  • Aqui Agora: 2,4 pontos
  • SBT Brasil: 3,0 pontos
  • Presente de Amor: 2,1 pontos
  • Programa do Ratinho: 2,8 pontos
  • A Praça é Nossa: 3,7 pontos
  • The Noite: 2,4 pontos
  • Operação Mesquita: 1,8 pontos
  • A Usurpadora: 1,3 pontos
  • SBT Notícias: 1,4 pontos

Esses números são importantes para o mercado publicitário, pois ajudam a entender a audiência e a aceitação dos programas na TV brasileira.

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Diego Marques

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