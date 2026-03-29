‘Viva a noite’ impulsiona o SBT, mas fica em 3º lugar geral

Retorno de “Viva a Noite” supera expectativas de audiência no SBT

Neste sábado, 28 de março, o programa “Viva a Noite” voltou a ser exibido na grade regular do SBT, sob a apresentação de Luis Ricardo. A estreia dessa nova fase trouxe resultados positivos para a emissora, que viu o programa alcançar 2,8 pontos de audiência na Grande São Paulo. Esse desempenho representa um aumento de 10% em relação à média da faixa horária, que anteriormente era ocupada pelo “Sabadou com Virginia”.

Um dos destaques da noite foi que, durante parte de sua exibição, “Viva a Noite” ocupou a segunda posição na audiência, superando também os filmes que eram exibidos no “Super Tela” da Record. Essa mudança é significativa, especialmente se comparada ao desempenho da atração anterior de Virginia Fonseca, que terminou sua passagem em terceiro lugar.

Analisando os dados mais detalhadamente, entre 22h30 e 0h13, “Viva a Noite” conseguiu registrar uma média de 2,8 pontos, chegando a um pico de 3,9 pontos em seu melhor momento, que é relevante considerando a competitividade do horário.

Enquanto isso, a Record, em confronto direto, obteve uma média de 2,9 pontos, garantindo a segunda posição no horário. Já a Globo se destacou, liderando a audiência com 13,0 pontos.

É importante mencionar que esses números são preliminares e podem passar por ajustes no consolidado final. Para efeitos de comparação, em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, o que é um indicador importante para o mercado publicitário.

Com o retorno de “Viva a Noite”, o SBT busca estabilizar sua programação das noites de sábado, propondo um formato já familiar para o público, de modo a minimizar o impacto da saída da atração anterior.