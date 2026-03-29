Edição extra do ‘BBB 26’ impulsiona audiência de ‘Em Família’

A Globo voltou a exibir uma edição extra do reality show “BBB 26” para impulsionar a audiência do programa “Em Família com Eliana”. Essa estratégia surtiu efeito, já que a atração alcançou índices superiores aos 8 pontos registrados na semana passada, quando foi transmitida após o filme “Temperatura Máxima”.

Neste domingo, a exibição do programa de Eliana foi adiada devido a ajustes na programação do futebol. O cenário levou “Em Família com Eliana” a entrar no ar mais tarde e encerrar sua transmissão em seguida ao “Domingão com Huck”, que nesta edição homenageia os “Melhores do Ano”.

No episódio de hoje, o programa contou com a participação de artistas conhecidos no meio do entretenimento. As cantoras Maíara e Maraísa, junto com a atriz Flávia Alessandra e o apresentador Otaviano Costa, foram jurados de um game show. O cantor Nattan também fez uma aparição em uma entrevista durante a atração.

Durante a disputa de audiência, que ocorreu entre 15h28 e 17h05, a Globo se destacou com 9,5 pontos de audiência. O SBT, com o programa “Domingo Legal”, ficou em segundo lugar com 6 pontos, enquanto a Record, com “Boom!” e “Acerte ou Caia!”, registrou 4 pontos. É importante ressaltar que esses números são provisórios e podem ser alterados na contabilização final. Em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios na Grande São Paulo, uma métrica considerada pelo mercado publicitário.

Ao optar por incluir uma edição extra do “BBB 26”, a Globo busca dar suporte contínuo ao programa de Eliana em um momento de instabilidade e minimizar as chances de novos recordes negativos aos domingos. “Em Família com Eliana” conta com a direção de Geninho Simonetti, produção de Polly Silva, roteiro final de Raq Affonso e direção de gênero de Monica Almeida.