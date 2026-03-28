Júnior, Misael e Consuelo detidos por furto de estátua

Prisões em ‘Três Graças’ Aumentam Tensão na Novela

As investigações sobre o roubo da estátua em ‘Três Graças’ avançam. Após a prisão de Gerluce e a decisão de Viviane de se entregar, agora é a vez de Júnior, Misael e Consuelo enfrentarem a justiça. A história se intensifica com as consequências desse crime, envolvendo mais personagens no embrolho.

Logo antes da chegada da polícia, Júnior, preocupado, revela a Misael e Consuelo que confessou a sua participação no roubo a Maggye. A angústia toma conta dele ao pensar na possibilidade de perder seu grande amor, e seus amigos tentam consolá-lo nesse momento difícil.

A situação muda drasticamente quando o delegado Jairo, acompanhado de Paulinho e Juquinha, invade a casa dos suspeitos. Com a equipe policial presente, anunciam a prisão de Júnior, Misael e Consuelo pelo roubo da estátua.

Durante a operação policial, os agentes realizam uma busca e apreensão no local, recolhendo computadores e documentos relevantes. Enquanto isso, Juquinha informa a eles sobre seus direitos. Diante da situação, Consuelo e Misael percebem a necessidade de uma advogada. Zenilda, que já está envolvida na defesa de Gerluce, surge como a opção mais comentada nesse contexto.

Entretanto, a investigação não termina com a prisão do trio. O delegado Jairo avisa que ainda precisam localizar Joaquim e o dinheiro que foi roubado. Paulinho, acreditando saber onde começar a busca, pede autorização para se afastar, prometendo retornar à delegacia mais tarde.

A novela, desenvolvida pelos Estúdios Globo, é assinada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios, e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A direção de gênero fica por conta de José Luiz Villamarim.