Virgínia, vilã de Theresa Fonseca, é movida por ambição e ciúme

A Nobreza do Amor: Nova Novela da Globo Estreia em Março

A nova novela “A Nobreza do Amor” será exibida pela TV Globo a partir de 16 de março, ocupando o espaço deixado por “Êta Mundo Melhor!”. A trama traz Theresa Fonseca no papel de Virgínia, uma personagem ambiciosa e cheia de vaidade, que se destacará como a primeira vilã da atriz.

Virgínia é uma miss que foi criada em um ambiente de privilégios e que não hesitará em usar ciúmes e ambição para destruir a vida de Alika, interpretação de Duda Santos. Alika é uma princesa africana que chega à fictícia cidade de Barro Preto sob o nome de Lúcia, buscando recomeçar sua vida após ter perdido seu trono em Batanga.

Theresa Fonseca comentou sobre a experiência de interpretar uma vilã, destacando a oportunidade de explorar um lado divertido e autêntico da personagem. Ela disse que um dos grandes desafios de Virgínia é sua determinação, já que quando ela decide algo, geralmente não falha.

A história revela a influência da família de Virgínia em sua personalidade. Filha de Diógenes, um banqueiro influente na região, e de Marta, sua mãe com um estilo cosmopolita, Virgínia cresceu recebendo tudo o que queria, junto com sua irmã Aurelinda.

O conflito começa quando Virgínia se vê rejeitada por Mirinho, interpretado por Nicolas Prattes, que se sente atraído por Alika. A chegada de Lúcia acende a rivalidade entre as duas, levando Virgínia a fazer uso de seus recursos e influência para tirar Alika do seu caminho.

A narrativa também aborda temas como tensões raciais e diferenças sociais, refletindo a dura realidade da elite local que não aceita aqueles que vêm de fora. O público pode esperar uma trama rica em conflitos e desafios, centrada na luta de Alika para se afirmar em um novo ambiente hostil.

A novela foi escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., prometendo entreter e provocar reflexões sobre questões sociais atuais.