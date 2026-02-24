Check-up cardiológico: previna infarto e AVC agora mesmo

Muita gente tem aqueles compromissos anuais que viram tradição, como planejar férias, organizar as finanças ou até os intervalos do trabalho. Mas, uma coisa que muitas vezes fica de lado é o check-up cardiológico. Isso é uma pena, pois esse pequeno passo pode evitar praticamente metade dos problemas cardíacos, que são a principal causa de morte no Brasil. Em números frios, são cerca de 400 mil óbitos por ano, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Se você parar pra pensar, um infarto ou um AVC mata mais do que todos os tipos de câncer juntos. E a boa notícia? Metade desses casos pode ser evitada com a detecção precoce e controle dos riscos.

Insertar o check-up cardiológico no seu calendário pode ser um divisor de águas para a sua saúde. É uma decisão esperta que ajuda a prolongar a sua qualidade de vida. Sem dúvida, vale a pena colocar isso na lista de coisas importantes.

Importância do diagnóstico precoce

Fazer uma avaliação do coração pelo menos uma vez por ano é uma maneira eficaz de detectar alterações antes que se transformem em problemas sérios. O Dr. José Paulo Novazzi, cardiologista do Hospital Santa Catarina – Paulista, destaca que muitas doenças do coração se desenvolvem silenciosamente.

“Em suas fases iniciais, geralmente não têm sinais visíveis. Realizar um check-up pode ajudar a identificar esses problemas ainda no começo, permitindo que o médico inicie um tratamento adequado e altere o curso da doença”, conta o doutor.

Exames que fazem parte do check-up cardiológico

O primeiro passo sempre é a consulta completa. O médico vai avaliar hábitos, histórico familiar e queixas, além de fazer uma série de exames básicos, como glicemia e colesterol, junto com um eletrocardiograma. Dependendo da necessidade, você pode também passar por exames complementares, como um ecocardiograma ou monitoramento da pressão arterial.

A recomendação é clara: todos os adultos devem fazer acompanhamento a partir dos 40 anos. Mas se você tem fatores de risco, como hipertensão, diabetes, histórico familiar de doenças cardíacas ou até mesmo se fuma, é bom começar antes. E, se está iniciando atividades físicas, como musculação ou corrida, também é fundamental fazer essa avaliação.

Até crianças e adolescentes podem precisar de uma consulta cardiológica se os pediatras perceberem algo fora do normal.

Pistas e controle dos fatores de risco

Seguir os sinais do corpo é essencial. Dores no peito, palpitações e falta de ar não devem ser subestimadas. Mesmo questões que parecem bobas, como tontura ou dores de cabeça persistentes, podem ser alertas de que algo não vai bem. O Dr. Novazzi enfatiza que, muitas vezes, os problemas cardíacos trazem sintomas discretos no início e um check-up preventivo pode fazer toda a diferença.

Controlar fatores de risco como hipertensão, colesterol alto ou tabagismo é crucial. Estudos mostram que tratar esses fatores reduz de forma significativa o número de eventos cardíacos e a mortalidade.

Prevenção além do consultório

A prevenção começa no consultório, mas não para por aí. Ter uma alimentação balanceada, praticar atividades físicas e evitar o cigarro são hábitos que fazem muuuuita diferença. E não se esqueça de acompanhar seus resultados ao longo do tempo!

Se o coração está lá, trabalhando duro 24 horas por dia, que tal reservar só uma hora no seu ano para cuidar dele? Com o check-up na agenda, os riscos de um infarto ou AVC diminuem consideravelmente. As avaliações periódicas ajudam a identificar os fatores de risco, permitindo uma intervenção que leva a uma vida melhor e mais longa.

E aí, que tal começar a planejar esse check-up? O coração agradece!