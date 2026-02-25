Lexa e Gretchen se apresentam no ‘Sabadou com Virginia’

A última edição do programa “Sabadou”, apresentado por Virginia Fonseca, será gravada nesta quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026. A edição de despedida promete um clima mais intimista, reunindo amigos, familiares e artistas que fizeram parte da trajetória da apresentadora no SBT desde a estreia do programa, em abril de 2024.

Entre os convidados confirmados para a gravação estão Álvaro Xaro e Rafa Uccman, que marcarão a despedida de Virginia. Margareth Serrão e Lucas Guedez, que costumam ser presença frequente no programa, também estarão na edição especial. As atrações musicais serão garantidas por Lexa e Gretchen, que prometem animar a plateia e os telespectadores.

Ainda há a possibilidade de surpresas durante a gravação. A participação dos filhos de Virginia, José Leonardo, Maria Alice e Maria Flor, está sendo considerada, mas não foi confirmada. A cantora Melody também está sendo cogitada para se apresentar, embora sua presença dependa de uma recente questão de saúde. Além disso, o grupo Chocolate, famoso pelo hit “Alô, Virginia!”, pode fazer uma aparição no palco ou em um quadro retrospectivo. Existe também a chance de que Vini Jr., namorado de Virginia, envie uma homenagem em vídeo, similar ao que foi feito em outra ocasião no programa Domingão.

A edição final do “Sabadou” incluirá uma retrospectiva dos principais momentos do programa ao longo do tempo. Entre os nomes que farão parte desse compilado estão Cesar Filho e Raul Gil, destacando a importância das memórias construídas durante a apresentação de Virginia.

Quanto à continuidade do programa no SBT após a saída de Virginia, notícias indicam que o nome de Cela Lopes, que havia sido mencionado como possível substituta, não é uma opção real para a emissora. Essa informação parece ter surgido de uma brincadeira que ganhou proporções na mídia.

Virginia Fonseca deixa o SBT após ter contribuído significativamente para a construção do “Sabadou”. O futuro da atração e os próximos passos de Virginia ainda não foram definidos. Inicialmente, após sua saída, há a expectativa de que ela seja anunciada como parte do programa “Domingão com Huck”, da Globo, para uma participação especial durante a Copa do Mundo.