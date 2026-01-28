Virginia Fonseca deixa SBT e programa ‘Sabadou’ é cancelado

Virginia Fonseca encerrou seu contrato com o SBT no dia 28 de janeiro de 2026, o que resulta na extinção do programa “Sabadou”. A atração, que era uma das principais apostas da emissora, vinha apresentando bons índices de audiência, mas a influenciadora decidiu que não conseguia mais conciliar sua agenda lotada com as gravações.

A decisão de sair do SBT foi discutida com Daniela Beyruti, presidente da emissora, no final de 2025. Durante a conversa, Virginia compartilhou suas dificuldades com a rotina, mencionando, entre outros fatores, seu relacionamento com o jogador Vini Jr. Beyruti fez esforços para convencê-la a reconsiderar, pedindo que ela refletisse sobre a decisão antes de finalizá-la. Apesar disso, Virginia manteve sua posição.

Em uma declaração, Virginia comentou que precisava “aprender a dançar”, referindo-se às obrigações que surgiam com a aproximação do Carnaval. Essa frase destaca a carga pesada de compromissos que a influenciadora enfrenta, levando-a a abrir mão do projeto televisivo.

Embora a atração estivesse com um desempenho positivo, competindo na vice-liderança de audiência com a Record, Virginia avaliou seu tempo no SBT como “extremamente feliz e produtivo”. Seu desligamento cria uma lacuna significativa na programação do SBT, que agora terá que buscar um novo formato para preencher o espaço deixado por uma das figuras mais populares do entretenimento brasileiro.