Manuela Dias fecha contrato de cinco anos com a Globo

Manuela Dias Renova Contrato com a Globo por Cinco Anos e Desenvolve Novas Novelas

A Globo anunciou a renovação do contrato da autora Manuela Dias por mais cinco anos. A decisão foi tomada após algumas dificuldades enfrentadas pela escritora com o remake da novela “Vale Tudo”, que gerou intensas críticas e debates nas redes sociais. A renovação foi oficializada na última terça-feira e também inclui o desenvolvimento de dois novos projetos para o horário nobre da emissora e um para a plataforma Globoplay.

Uma das novas tramas já está em fase de desenvolvimento, enquanto a outra será direcionada ao streaming, indicando que a Globo deseja explorar o talento da autora também nas plataformas digitais. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as histórias nem as datas de estreia.

Apesar de seu histórico de sucessos, Manuela Dias passou por um momento complicado em sua carreira devido à recepção de “Vale Tudo”. A novela, que era uma homenagem aos 60 anos da emissora, se tornou alvo de memes e críticas, com muitos questionando as escolhas narrativas feitas. Os espectadores notaram problemas como furos de continuidade e um afastamento dos temas sociais que caracterizavam a versão original da novela.

As controvérsias não se limitaram ao público. A atriz Taís Araujo, que interpretava a protagonista Raquel, apresentou uma denúncia formal à Globo, criticando a forma como sua personagem foi retratada na trama, a qual se distanciou da força da protagonista da versão de 1988. Em resposta, Manuela também fez uma queixa após a entrevista de Taís, na qual ela expressou sua insatisfação com o enredo.

Apesar dos percalços, algumas atuações se destacaram. As performances de Debora Bloch, como a vilã Odete Roitman, e Bella Campos, no papel de Maria de Fátima, foram bem recebidas pelo público. Contudo, o conjunto da obra recebeu críticas severas, e o remake acabou sendo considerado uma das produções mais controversas do horário nobre nos últimos tempos.

No contexto atual, a novela “Arroz de Palma”, uma adaptação feita por Bruno Luperi, ocupará a faixa das nove, sinalizando uma mudança de tom na programação da Globo, que busca suavizar suas histórias após um período de tramas mais pesadas. Isso também dará a Manuela Dias um tempo para planejar seus próximos projetos sem a pressão de estrear imediatamente.

Manuela, que já é conhecida pelo sucesso de novelas como “Amor de Mãe” e a série “Justiça”, agora enfrenta um dos momentos mais desafiadores de sua carreira na emissora. A renovação do contrato, porém, mostra que a Globo ainda confia no potencial da autora e na contribuição que ela pode trazer no futuro.