Gabriel Godoy interpreta dois Inácios em novelas ao mesmo tempo
Gabriel Godoy, ator brasileiro de 42 anos, está em uma fase especial de sua carreira. Ele está escalado para duas produções que estrearão simultaneamente, ambas com personagens que levam o mesmo nome, Inácio. Na novela “Coração Acelerado”, Godoy interpreta Inácio Palhares Leite, um radialista. Já em “Dona Beja”, que estreia no dia 2 de fevereiro na HBO Max, ele vive Honorato, um mendigo de Araxá cujo nome verdadeiro é Inácio Guimarães da Cunha.
Honorato é um personagem enigmático, que enfrenta uma vida de aparências. Apesar de sua condição, ele esconde um passado misterioso, e sua verdadeira identidade será revelada ao longo da história. Essa dualidade entre o mendigo e o radialista destaca a capacidade do ator de interpretar papéis muito diferentes entre si.
Em “Coração Acelerado”, o personagem de Gabriel terá um papel importante ao se relacionar com Janete, interpretada por Letícia Spiller. A interação deles criará um triângulo amoroso, complicando a trama com o personagem Alaorzinho, vivido por Daniel de Oliveira. Essa dinâmica promete movimentar a narrativa e trazer novos conflitos, especialmente depois do sucesso que Godoy fez como Chicão em “Família é Tudo”, exibida em 2024.
Além dessas duas novelas, Godoy ainda está gravando a nova temporada do programa humorístico “Volte Sempre”, do Multishow. Essa rotina intensa faz com que ele reflita sobre sua trajetória profissional e o reconhecimento que tem conquistado ao longo dos anos.
“Dona Beja” é uma releitura feminista do clássico que foi exibido pela Rede Manchete nos anos 1980. A nova versão atualiza a história da cortesã mineira Ana Jacinta, trazendo um foco contemporâneo sobre empoderamento feminino. Ambientada no século XIX, a trama aborda temas importantes, como autonomia e resistência às estruturas patriarcais.
O elenco da nova produção conta com Grazi Massafera no papel principal, buscando equilibrar a essência do original com a modernização necessária para o público atual. A série é escrita por Daniel Berlinsky e António Barreira, sob a direção artística de Hugo de Sousa, e produzida pela Floresta, com supervisão de profissionais experientes no setor.
O lançamento de “Dona Beja” será feito em um formato diferente, com cinco episódios sendo disponibilizados semanalmente nas segundas-feiras, começando em 2 de fevereiro. Essa estratégia visa manter a expectativa do público ao longo do tempo, em vez de liberar toda a temporada de uma só vez.
O teaser da série já está disponível no YouTube e tem gerado discussões nas redes sociais, despertando a curiosidade do público. A produção é vista como uma oportunidade para impulsionar debates sobre a representação feminina na teledramaturgia brasileira, o que pode contribuir para sua relevância cultural.
Em suma, Gabriel Godoy está em um momento de destaque, desafiando-se com papéis distintos e se inserindo em produções que refletem questões atuais, enquanto “Dona Beja” promete ser um marco na discussão sobre empoderamento e representatividade.